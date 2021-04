Nasconde droga sotto un'auto parcheggiata, arrestato a Prato

Ieri pomeriggio un 22enne è stato arrestato a Prato, dopo aver nascosto sotto un'auto in sosta due buste di cellophane contenenti 30 grammi di ketamina.

I poliziotti avrebbero notato il 22enne mentre camminava su via Erbosa, quando si è incrociato con un'altra persona. I due, che si guardavano intorno, hanno insospettito gli agenti che hanno deciso di controllarli. Il 22enne, cittadino cinese già noto alle forze dell'ordine ed irregolare sul territorio nazionale, ha a quel punto accelerato il passo. Convinto che gli agenti non se ne accorgessero, l'uomo ha nascosto sotto un'auto parcheggiata le bustine ma poi è stato fermato, così come l'altra persona, suo connazionale. Quest'ultimo, 23enne in regola con il permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di un'ingente somma di denaro e di una piccola dose di ketamina.

Il 23enne ha confermato agli agenti che si era dato appuntamento con il 22enne per acquistare la droga. L'uomo di 22 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e il 23enne è stato sanzionato.