Picchia guarda giurata e sputa sui medici, arrestato

Un 26enne di Firenze è staro arrestato al pronto soccorso di Careggi per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si trovata in ospedale per medicare una ferita del pomeriggio. In preda a alcol e droga, il 26enne aveva iniziato a dare in escandescenze: aveva preso a pugni una guardia giurata e sputato addosso al personale. Portato in caserma dai carabinieri, ha opposto resistenza ed è stato necessario l'arrivo dei sanitari. Il 26enne è stato portato al Santa Maria Nuova per un ricovero. Attualmente si trova in carcere.