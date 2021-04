Richiesta di rettifica sull'articolo pubblicato il 7 aprile 2021

Pubblichiamo questo articolo di rettifica per il pezzo del 7 aprile 2021 "Rimane chiusa in chiesa: anziana suora passa la notte in Collegiata", articolo de Il Tirreno riportato anche da gonews.it. Di seguito la versione della comunità scolastica del Conservatorio SS. Annunziata.

"Fortunatamente la notizia non corrisponde al vero, dato che nessuna delle suore del convento dove si trova la nostra scuola ha vissuto questa esperienza. Le suore, infatti, partecipano alle celebrazioni nella chiesetta del convento e non escono la sera; inoltre, come si potrà facilmente immaginare, se una di loro risultasse assente, le consorelle si allerterebbero immediatamente, chiedendo l’aiuto di chi, come tutta la nostra comunità, vive quotidianamente con loro, assistendole come si fa normalmente in una grande famiglia. Chiediamo perciò di pubblicare la smentita, poiché questo articolo, nuoce alle suore, che sono sì anziane ma assolutamente in gamba, alla nostra comunità scolastica che, come detto, si prende cura di loro, e ha provocato preoccupazione tra le tante persone che, avendo frequentato la scuola, conoscono le religiose e sono loro affezionate".

L'articolo del 7 aprile è stato ovviamente corretto togliendo ogni riferimento alla suora.