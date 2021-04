A San Miniato si corre #dassessoli ma per beneficenza

Correre da soli ma con un fine solidale: sostenere le attività sportive dei ragazzi e delle ragazze disabili. Questo è il senso di 'Tutti a corsa #dassessoli', un'iniziativa che coniuga beneficenza e atletica e si svolgerà a San Miniato dal 18 aprile al 2 maggio. I partecipanti possono correre o camminare su percorsi di 5 Km, 10 Km oppure 15 Km, in qualunque luogo, anche fuori dal comune di San Miniato, partendo da casa e rispettando i dettami dei Decreti in vigore. Non si tratta di una gara e non c'è uno scopo competitivo, bensì benefico.

L'idea è stata lanciata dall'associazione Sport & solidarietà, non nuova a eventi del genere. L'hashtag #dassessoli molti di voi lo hanno visto su Facebook su una maglietta del sindaco sanminiatese Simone Giglioli, peraltro runner e appassionato di sport. La maglia è anche un invito che lo stesso Giglioli rivolge a sportivi e sportive: continuare a fare sport ma individualmente. Come detto, le iscrizioni sono aperte e l'iniziativa andrà a sostenere progetti per diversamente abili.

Come partecipare? Facile, sarà necessario iscriversi a partire dal 14 aprile e fino al 1 maggio, attraverso il modulo che si trova sul sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it), oppure recandosi nelle sedi dei Circoli Arci che hanno aderito (San Miniato Basso, Molino d'Egola, La Serra, La Scala, La Catena e Ponte a Egola) o all'Ufficio Turistico (Fondazione San Miniato Promozione) in centro storico, dove si potranno anche ritirare le magliette. La quota di partecipazione è di 10 euro (da versare sull'Iban dell'associazione IT26V0842571151000030890511), ma si potrà offrire anche di più.

Ivano Leoni, presidente di Sport & Solidarietà, ha commentato: "Il ricavato di questa iniziativa sarà destinato a sostenere i progetti di attività sportive per ragazzi disabili. L'idea ci è venuta ascoltando le dirette del sindaco e vedendo la buffa maglietta che ha indossato per Pasquetta. Molti hanno commentato sotto quella foto chiedendo dove potessero acquistare la maglietta, così, insieme al sindaco, abbiamo pensato di poter costruire davvero un'iniziativa sportiva che andasse ad aiutare una delle categorie che molto hanno sofferto lo stop delle attività, creando una maglietta con questo hashtag e lanciando una sfida di solidarietà che, mi auguro, sia accolta da molti".

Queste le parole del sindaco Simone Giglioli: "Ho raccolto con entusiasmo l'idea che mi è stata lanciata da diverse persone dopo aver visto il post con la mia foto, e così ho voluto accettare questa sfida per tentare di fare del bene. Tanti ragazzi disabili, a causa della pandemia, hanno visto azzerate le loro attività sportive e fisiche, fondamentali per il loro benessere, compiendo un sacrificio enorme; spero che, con questa iniziativa virtuale, si possano raccogliere fondi per sostenere questi progetti così importanti. Ringrazio l'associazione 'Sport & Solidarietà' che in queste situazioni è sempre presente, i Circoli Arci che si sono messi a disposizione e Navigalibero che ha curato le magliette, perché grazie a loro, in pochi giorni, si è messa in moto una macchina straordinaria. Invito i cittadini ad aderire per sostenere una causa importante, facendo un gioco di squadra che, seppur virtuale, è sempre la più grande risorsa".

Sarà possibile inviare le foto della propria partecipazione con indosso la maglietta e il pettorale bene in vista, a ufficiostampa@comune.san-miniato.pi.it I vostri scatti verranno pubblicati sul sito e sulle pagine social del Comune. Per informazioni: Ivano Leoni 346 6941868.