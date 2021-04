Savino Del Bene, chiusa la stagione per la pallavolo Scandicci

La stagione della Savino Del Bene Scandicci si chiude come nel 2018. Il 10 Aprile, in casa, contro l’Imoco Volley Conegliano. Una sconfitta per 0-3 che sancisce la fine della stagione delle toscane tra le migliori quattro d’Europa.

Coach Massimo Barbolini sceglie Malinov opposta alla polacca Stysiak, Lubian e Popovic sono la coppia al centro con Pietrini e Vasileva in banda, Merlo è il libero. Santarelli non cambia e ripropone il sestetto vincente con Wolosz-Egonu sull’asse palleggiatore-opposto, l’ex Bisonte Fahr e De Krujif sono le centrali, Sylla e Hill le schiacciatrici con De Gennaro libero.

Stysiak apre il match con un servizio sparato fuori, Vasileva fa pari ma Egonu accende subito la miccia (1-2). Stysiak risponde (3-3) ma l’Imoco non sbaglia niente e vola sul 3-5 con il murone di Fahr su Popovic. L’opposta polacca appoggia il pallonetto, un errore riporta Scandicci pari e il sorpasso è firmato da una pipe in rete di Egonu (6-5). L’equilibrio è sovrano: l’opposta azzurra spara sulla linea il 6-7, ma Vasileva tiene a galla la Savino Del Bene. Conegliano è fallosa (9-7), la Savino Del Bene ne approfitta con Lubian in fast (11-9) ma le venete sono lì. Lubian spara fuori, Sylla vince uno scambio lungo e il tabellone recita 13-12. Stysiak non sbaglia, Egonu invece sì e sul 15-12 Santarelli ferma il gioco. Sylla graffia in attacco in diagonale, Popovic spara fuori e Conegliano è di nuovo sul -1. Egonu non sbaglia più e chiude il punto del 15-15 costringendo Barbolini a fermare tutto.

Le venete tornano avanti su una palla sparata fuori da Stysiak (15-16); sul punto successivo la polacca si fa murare da Fahr ma Vasileva riaccende la fiammella della speranza per le toscane.

Sul 18 pari, Stysiak prova a colpire ma Conegliano la inibisce riuscendo a portare il parziale sul 18-20 e obbligando Barbolini a prendere tempo nuovamente.

Lubian rimette in moto Scandicci, Barbolini inserisce Courtney su Vasileva ma Egonu colpisce ancora (19-21).

Pietrini accorcia in diagonale, ma Egonu fa volare le ragazze di Santarelli verso la chiusura del set (21-23). Sul punto di Popovic, Barbolini inserisce Bosetti ma Egonu firma il set point.

L’opposta della Nazionale fa tutto da sola: prima sbaglia e poi chiude il set.

Il secondo set inizia come si era concluso il precedente. L’Imoco innesta la marcia ma Malinov la ferma (2-1). L’equilibrio permane con Fahr e Sylla che ristabiliscono la parità (4-4).

Lubian c’è in fast (6-6) ma De Kruijf inserisce il turbo e dal 7-8 le venete volano. Vasileva si fa murare (8-10), Scandicci si perde sbagliando tanto e il parziale scivola sul 9-14. Gli errori in battuta si susseguono (10-15) ma Egonu non perdona più e allunga sul +6. La forza di Conegliano si sente e sul 12-19 Barbolini ferma nuovamente il gioco. Le toscane non rientrano bene in gioco con Fahr che colpisce su Bosetti e fa ace, ma poi sbaglia il punto successivo. La Savino Del Bene è spinta da una performante Lia Malinov che azzecca i colpi tra cui un murone per il 15-20. Tre scambi lunghissimi non vengono capitalizzati dalla Savino Del Bene che arriva sul 15-23 in men che non si dica. Malinov confeziona due ace ma l’olandese de Krujif chiude anche il secondo parziale sul 19-25. Il terzo set si apre con De Kruijf per vie centrali, ma Scandicci c’è per ben due volte con Lubian (2-2) La lotta continua punto a punto (3-3), Pietrini mura Egonu ma poi Sylla ribalta ancora una volta per il 4-5 veneto. Ancora Sylla e poi Fahr portano il parziale sul 4-7 costringendo Barbolini al time-out. Il parziale resta aperto con tanto di bomba di Egonu su Merlo per il 4-10. Conegliano sbaglia (6-11), Stysiak no e Scandicci prova a rientrare. Un errore restituisce palla alle venete che scappano sul 7-13. Gli errori aiutano la Savino Del Bene (9-14), Vasileva vola in diagonale ma le speranze vengono spente dalla solita Egonu infallibile dai 3 metri. Resta il gap di 5 sulla sparata out delle pantere (11-16), Lubian lotta con Fahr e Sylla chiuse il 12-18. Egonu tiene il gap 13-19, Fahr fa venti e la stagione scivola via veloce.

La fine è segnata sul 15-25 che si porta con se pensieri, ricordi e mette un punto a questa stagione per Scandicci.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI – “Avevamo detto di tenerli, il primo set abbiamo fatto molto bene, gli altri due non ci siamo riusciti. Penso che molto merito vada a loro, quando si gioca con Conegliano non è facile, grande onore al merito. Quando si giocano queste partite non è facile, anche quando fai le cose bene non è sufficiente, loro non ti regalano niente. È importante capire, anche a livello individuale cosa significa giocare ad alti livelli, magari non ci si arriva subito ma bisogna arrivarci più vicino al più presto possibile”.

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 19-25, 15-25)

Savino Del Bene Scandicci: Stysiak 10, Malinov 6, Popovic 4, Pietrini 3, Merlo L, Lubian 6, Carocci L2, Cecconello ne, Samadan ne, Drewniok ne, Vasileva 5, Bosetti, Courtney, Camera ne. All: Barbolini

Imoco Volley Conegliano: Caravello, Gicquel ne, Butigan ne, De Kruijf 8, Folie ne, Omoruyi ne, De Gennaro L, Adams ne, Gennari, Wolosz 2, Hill 10, Sylla 14, Egonu 16. Fahr 10. All.: Santarelli

Tot: 1 Ora e 21 (26’, 25’,24’)

Ricezione: 63% - 77%

Attacco 31 % - 58%

Muri 5-12

Errori 15-23

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa