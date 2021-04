Signal For Help, anche Terricciola SiCura sostiene il segnale contro la violenza sulle donne

Abbiamo presentato anche nel nostro Comune la mozione realizzata e promossa dalla consigliera comunale di Pontedera Rebecca Stefanelli della Lega Giovani (Qui la notizia) per diffondere attraverso iniziative di sensibilizzazione anche sul nostro territorio comunale il “Signal For Help”: proponiamo questo nuovo strumento simbolico delle mani, per chi è in pericolo, ma anche per insegnare alle persone che vogliono aiutare come farlo in modo da non mettere a rischio la sicurezza di chi ha bisogno di aiuto.

Un gesto silenzioso può salvare una vita. Impararlo significa, non solo saperlo usare ma anche saperlo riconoscere per potersi rendere utili. Spesso, infatti, con il partner violento sempre in casa, non si è in grado di chiedere aiuto. L’amministrazione comunale sostenga l’iniziativa affinché sia questo un ulteriore strumento a vantaggio delle donne vittime di violenza anche del nostro territorio.

Fonte: Terricciola SiCura - Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Matteo Leggerini