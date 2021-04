Un libretto e un concorso video: sindaco 'quasi' per un giorno a Empoli

L’anno scolastico 2019/2020 ha visto interrompersi bruscamente il progetto del Comune di Empoli ‘Sindaco per un giorno’. E anche in quest’annata la pandemia e l’impossibilità di vivere costantemente l’attività scolastica in presenza e di organizzare incontri nelle aule ha creato non piccoli ostacoli per gli appuntamenti che il primo cittadino, insieme al presidente del Consiglio Comunale, avevano in tutte le scuole primarie della città e delle frazioni.

E allora ecco che arriva una interessantissima alternativa per tutti gli alunni, oltre 500, delle classi 5a elementare delle dei due istituti comprensivi Est e Ovest, del ‘Calasanzio’ e della ‘Santissima Annunziata’.

Due le novità, entrambe sostituiscono il progetto ‘Sindaco per un giorno’. Entrambe hanno come obiettivo il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica.

Un libro sarà distribuito a tutti, bambine e bambini delle quinte: Gioca con l’Educazione civica, un volumetto che per il suo valore educativo e per la serietà dei contenuti ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Una pubblicazione particolarmente adatta per lo svolgimento, in maniera ludica ed operativa, di interessanti attività di educazione civica da realizzare all’insegna del motto educativo “imparare giocando”.

Sarà donato dall’amministrazione comunale alle classi in occasione del 2 giugno per contribuire ad accrescere la sensibilità civica delle più giovani generazioni.

Allo stesso tempo il Comune lancia un video-contest non competitivo per gli stessi ragazzi per rafforzare il senso di appartenenza civica alla nostra comunità e per sensibilizzare su tematiche di primaria importanza come la conoscenza e il rispetto delle differenze, dell’ambiente e del territorio.

«Crediamo da sempre in questo percorso che avvicina i nostri piccoli cittadini del futuro al Comune e alla cosa pubblica. Empoli ha bisogno anche delle loro idee – ha sottolineato il sindaco Brenda Barnini –. La pandemia non ci frena e grazie a un breve video che ci invieranno riusciremo ad ascoltare le loro proposte. Con il libretto in dono per il 2 giugno vogliamo, inoltre, dare loro e a tutti i docenti, l’opportunità di approfondire temi di educazione civica che tutti i cittadini dovrebbero avere a cuore».

«Sarà una bella occasione di promozione della partecipazione e dell'educazione civica. Purtroppo la pandemia ha stoppato il lavoro avviato con i docenti per migliorare il progetto "sindaco per un giorno" – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi –ma abbiamo pensato di sostituirlo con un concorso rivolto alle scuole dedicato agli stessi temi. Il Consiglio Comunale, con la Giunta comunale, continua a sostenere ogni iniziativa e progetto di educazione alla cittadinanza e alla vita di comunità».

Come funziona il Contest?

In sostanza il Comune invita gli alunni a creare un video in cui spieghino che città immaginano. Cosa ti piacerebbe costruire? Chi vorresti aiutare? Quali sono le 5 regole che vorresti mettere in un tuo regolamento cittadino? E soprattutto perché hai scelto di fare il Sindaco?

Come fare?

Prima di tutto, metti in ordine le idee: se vuoi puoi confrontarti con i tuoi amici, o chiedere consiglio ai tuoi insegnanti o ai tuoi genitori... ma comunque vada resta fedele a quello che senti.

Costruisci la tua fascia tricolore: puoi usare tutti i materiali che trovi per casa; libera pure la creatività.

Ciack, si gira: indossa la fascia tricolore come se tu fossi il sindaco e spiega, in un minuto e mezzo, davanti alla telecamera perché hai scelto di governare Empoli. Raccontaci che tipo di sindaco saresti e cosa ti piacerebbe realizzare, elabora 5 regole importanti che vorresti far rispettare ai tuoi cittadini. Ricorda, il video non può superare la durata di un minuto e mezzo ed è importante che tutti capiscano (grandi e piccoli). Il video deve essere inviato all'indirizzo mail scuola@comune.empoli.fi.it entro il 15 maggio, indicando nome, cognome e la scuola frequentata.

I video più belli saranno presentati in Consiglio Comunale in occasione del 2 Giugno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa