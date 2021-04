Vaccini in Toscana: il 68% degli over 80 ha avuto la prima dose

Il 68% dei residenti in Toscana con età superiore a 80 anni ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il Coronavirus. Il 27% ha ricevuto entrambe le dosi. Lo dicono i dati ufficiali diffusi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi la Toscana era finita nel mirino per la lenta somministrazione dei vaccini, ma i numeri sono in crescita.

Questo il commento del presidente Eugenio Giani: "Le percentuali collocano la Toscana al decimo posto tra le Regioni italiane, esattamente a metà della graduatoria, e non agli ultimi posti come ancora troppo spesso sentiamo dire. La nostra media è coincidente con la media nazionale. Stiamo procedendo secondo la nostra tabella di marcia e confermo le tempistiche precedentemente annunciate: entro il 25 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Ho spesso detto che non c'era nessun 'caso Toscana' e lo ripeto".

I vaccini saranno poi estesi al resto della popolazione, continua Giani: "Per quanto riguarda le altre categorie la nostra Regione è da sempre tra le più virtuose, sempre nella parte alta della classifica. Nella fascia di età tra i 70 ed i 79 anni la Toscana è addirittura seconda, ha iniziato la vaccinazione del 31% dei residenti, mentre la media nazionale è il 19%. L'81% del nostro personale scolastico ha ricevuto la prima dose, mentre la media italiana è del 72%. Mentre per quanto riguarda operatori sanitari e ospiti delle Rsa siamo al 100% insieme a poche altre regioni".