Campo Tizzoro, colpisce la moglie al volto dopo una lite

Maltrattamenti in famiglia, un 60enne è finito nel mirino dei carabinieri a Campo Tizzoro (San Marcello Piteglio). È stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi frequentati da lei. L'uomo, infatti, si è reso protagonista di schiaffi, pugni e insulti verso la consorte.

Spesso la donna era oggetto minacce di morte e richieste di rapporti sessuali non consenzienti. Questo avveniva quando il consorte era sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La donna in passato non aveva mai sporto denuncia nella speranza che il marito potesse cambiare.

A febbraio però la moglie ha deciso di denunciare e chiedere l'aiuto dei carabinieri. La scorsa settimana, nel corso dell'ultima lite, la donna è stata colpita al volto ed è stata portata in ospedale. Da lì è passata a un centro antiviolenza e poi a una casa protetta. Per il 60enne sono invece scattati divieto e allontanamento.