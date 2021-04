Alla stazione di Cecina con la droga: fermate due persone

Nel pomeriggio del 10 aprile intorno alle ore 17, i militari dell’Aliquota Operativa del NORM, dipendenti della Compagnia Carabinieri di Cecina, diretta dal Capitano Christian Bottacci, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati presso la Stazione ferroviaria di Cecina, hanno individuato due soggetti di nazionalità tunisina, un 50enne e un 44enne scendere dal treno proveniente da Pisa. Il primo alla vista dei militari, ha tentato invano la fuga dirigendosi verso viale della Repubblica ove è stato fermato e portato in caserma assieme al secondo per essere identificati. Entrambi senza documenti sono stati fotosegnalati e dagli accertamenti esperiti entrambi sono risultati con numerosi precedenti penali.

Dalle perquisizioni personali effettuate è emerso che il 50enne, che aveva tentato la fuga, era in possesso di 4,65 grammi di eroina, suddivisa in 13 involucri di cellophane, 0,75 di cocaina suddivisa in 2 involucri di cellophane e 240 euro di denaro contante, verosimile provento di attivita’ di spaccio. Il 44enne invece aveva solo 35 euro di denaro contante, anche questo verosimile provento attivita’ di spaccio, nonche’ diverso materiale atto al confezionamento delle dosi. Il tutto veniva, quindi, sottoposto a sequestro.

Nella circostanza il 44enne veniva deferito in stato di liberta' mentre il 50enne veniva associato in regime di “arresti domiciliari” presso il proprio domicilio a Livorno su disposizione dell’A.G. competente, oltre che sanzionati per l’infrazione della normativa in merito all’emergenza Covid-19.