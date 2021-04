Cantiere di piazza Giusti, nuovi marciapiedi e pista ciclabile in corso di realizzazione

Prosegue il cantiere allestito nel quartiere San Giusto per la sistemazione di piazza Giusti e il completamento della pista ciclabile che metterà in collegamento il percorso già esistente di via dell’Aeroporto con la passerella che porta alla Stazione. I lavori, iniziati lo scorso 3 marzo, costituiscono il primo intervento del progetto “Binario 14” che riqualificherà la zona di San Giusto e della Stazione.

Gli operai hanno appena terminato il tratto di marciapiede nuovo alla fine di piazza Giusti, che arriva fino all’incrocio con via Alessandro da Morrona, realizzandolo in mattonelle autobloccanti e allargando notevolmente l’ampiezza del marciapiede, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Lungo il tratto precedente del marciapiede, oltre al tratto pedonale è stata realizzata la gettata di cemento che definisce la pista ciclabile, che verrà poi completata con asfalto colorato come nel precedente tratto. I lavori si sono quindi spostati sull’altro lato della piazza, dove vengono riqualificati i marciapiedi in calcestruzzo architettonico sia a perimetro della piazza che nel percorso interno. Infine verranno realizzati gli attraversamenti ciclopedonali a completamento della pista, con apposito impianto di illuminazione a led incorporato nell’asfalto per l’attraversamento principale di via dell’Aeroporto. In un secondo momento verrà collocato al centro della piazza un fontanello per l’erogazione dell’acqua potabile. I lavori, affidati alla ditta CLD strade per un importo di 120 mila euro, si dovrebbero concludere tra fine aprile e inizio maggio.

