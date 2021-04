Rimborso tariffe di depurazione e fognatura, FdI Capannoli: "Tariffe non dovute richieste ad alcune utenze"

Ci sono arrivate le segnalazioni da parte di alcuni cittadini le cui abitazioni non sono allacciate alla rete comunale di smaltimento dei reflui, e sono dotate di impianto di deposito delle acque reflue privato o condominiale, ma hanno comunque in bolletta la voce ''fognature''.

Queste utenze non solo non usufruiscono del servizio di depurazione, visto il mancato versamento nella rete fognaria e il successivo passaggio all'impianto di depurazione, bensì pagano due volte un servizio: hanno la voce in bolletta, ma devono provvedere privatamente allo smaltimento dei rifiuti.

Per questo motivo, dato che nella bolletta dell’acqua l’onere della fognatura pesa per una voce importante dell’importo totale, abbiamo presentato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale a rilevare quante utenze private del nostro Comune non sono allacciate alla rete fognaria, e a presentare tale elenco al gestore del servizio chiedendo un rimborso per gli utenti del comune di Capannoli, delle quote indebitamente pagate per un servizio non goduto nei termini di legge.

MATTIA CEI, MATTEO ARCENNI E GIACOMO CITI

FDI CAPANNOLI