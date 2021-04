Chiuso un Bar dai Carabinieri del Radiomobile di Prato che nella tarda serata di ieri hanno fatto accesso nell’esercizio ubicato tra via Pistoiese e via Mascagni. Al suo interno presenti ben sette clienti che hanno condiviso la sorte sanzionatoria del titolare, il quale subirà anche la sospensione della licenza d’esercizio per cinque giorni.