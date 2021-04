Solidarietà a Malika da Binario Donna Castelfiorentino: si può donare in sede

Come Centro Antiviolenza Aiuto Donna Lilith siamo contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. Appoggiamo in pieno l’iniziativa di sostegno a Malika, rendendoci disponibili con la nostra sede a Castelfiorentino Binario Donna, per l’iniziativa intrapresa dal sindaco Alessio Falorni, che cogliamo l’occasione di ringraziare per averci coinvolto avendo così l’opportunità di dare il nostro contributo, offrendo la sede come punto di raccolta.

Domani pomeriggio, lunedì 12 aprile dalle 16 alle 18, saranno presenti alla sede Binario Donna alla stazione di Castelfiorentino, due volontarie del Centro Antiviolenza Lilith per la raccolta delle donazioni, che avverrà nel totale rispetto delle norme anti-Covid. L’Associazione tiene anche a sottolineare la grande solidarietà dei molti cittadini che hanno contribuito a dare una mano, di qualsiasi tipo, a Malika.

Per le donazioni, i cittadini possono recarsi a Binario Donna e lasciarle direttamente in sede. L’Associazione provvederà a recapitare a Malika ciò che verrà consegnato dai cittadini a Binario Donna. Sono apprezzati tutti i gesti di solidarietà, anche sottoforma di piccoli regali, lettere o pensieri, che possano far sentire a Malika la vicinanza delle persone e alleviare il suo stato di disagio.

Binario Donna, lo sportello di ascolto per donne e minori di vittime di violenza del Centro Aiuto Donna Lilith, è attivo a Castelfiorentino dal 2018. Lo sportello si trova nella sede della Pubblica Assistenza di Castelfiorentino, nei locali della stazione ferroviaria. Binario Donna nasce da un progetto con la Sezione Soci Coop di Castelfiorentino e il Cuore si scioglie, condiviso da tutte le realtà associative del territorio e che ha visto la partecipazione attiva negli anni della comunità castellana. Binario Donna è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30 e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. E’ garantita un’accoglienza in emergenza 24 ore su 24, contattando telefonicamente il Centro Antiviolenza al numero 0571 725156. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio del Centro Antiviolenza Aiuto Donna Lilith e i suoi sportelli hanno sempre garantito i servizi.

Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino – Ufficio Comunicazione