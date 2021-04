Teatro del Popolo di Castelfiorentino, cancellazione spettacoli e rimborsi

Le Compagnie annullano gli spettacoli. Per la stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino il solo spettacolo in cartellone è "Coppia aperta quasi spalancata" in programma a maggio. Le modalità per i rimborsi.

Protraendosi l'emergenza epidemiologica e nonostante i tentativi esperiti dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino per mantenere nel cartellone quanti più spettacoli possibili, una buona parte delle Compagnie, in considerazione della difficile situazione, si è vista costretta ad annullare le proprie tournée.

Ad oggi, pertanto, il Teatro del Popolo è costretto ad annunciare la CANCELLAZIONE di TUTTI GLI SPETTACOLI con la sola eccezione di "Coppia aperta quasi spalancata" con Chiara Francini ed Alessandro Federico che resta in calendario per i prossimi 6 e 7 maggio. Per questo spettacolo, pertanto, rimangono validi i biglietti acquistati e comunque è sempre possibile averne il rimborso per chi preferisse questa soluzione.

RIMBORSO BIGLIETTI- I biglietti acquistati per gli spettacoli annullati verranno invece rimborsati seguendo le modalità di seguito riportate.

Per avviare la procedura è sufficiente inviare all'indirizzo info@teatrocastelfiorentino.it una scansione o una foto leggibile dei biglietti specificando nel testo i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente/intestatario del conto;

- recapito telefonico;

- codice IBAN sul quale effettuare il bonifico;

- riepilogo del numero dei biglietti per cui si richiede il rimborso suddivisi per spettacolo.

Per ineludibili adempimenti fiscali, il Teatro del Popolo è tenuto a conservare presso la biglietteria gli originali dei titoli di accesso annullati. Conseguentemente, al fine di completare la pratica, sarà necessario riconsegnare (di persona o tramite invio postale all' indirizzo del Teatro - Piazza Gramsci, 80 -50051 Castelfiorentino FI) gli originali integri dei biglietti per i quali è richiesto il rimborso.

BIGLIETTERIA- Al momento la biglietteria, data la sospensione degli spettacoli, è chiusa, ma gli uffici del Teatro del Popolo sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Per prendere un appuntamento o per ulteriori informazioni, telefonare allo 0571/633482 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@teatrocastelfiorentino.it.

Si auspica, infine, di far pervenire le richieste di rimborso entro il 31 maggio 2021. Per rimanere aggiornati, si consiglia di consultare il sito e le pagine facebook ed instagram del Teatro.​

Fonte: Ufficio Stampa