Tentano di rubare borsa alla titolare di una pizzeria, il figlio interviene e ferma uno dei ladri

Hanno tentato di portar via la borsa della titolare di una pizzeria, ma il figlio li ha visti ed è iniziata una colluttazione. Uno dei ladri ha avuto la peggio ed è rimasto a terra contuso, mentre l'altro è fuggito via. È accaduto nel primo pomeriggio nel quartiere Saione ad Arezzo. Il ferito è stato trasportato in ospedale ad Arezzo dove si trova attualmente sotto sorveglianza, mentre la persona fuggita è attualmente ricercata dai carabinieri. Sul posto è intervenuta in supporto anche la municipale. Madre e figlio si sono detti sconvolti per l'accaduto ma sono in buone condizioni.