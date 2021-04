Aiello, Meridionale Tour: live Firenze sold out, data raddoppiata

Aiello (foto Gabriele Gregis)

Dopo aver comunicato il rinvio del tour, prodotto da Vivo Concerti, a ottobre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, anche la data di Firenze di Aiello, prevista venerdì 29 ottobre, registra il tutto esaurito e raddoppia con un nuovo appuntamento sabato 30 ottobre, presso il Tuscany Hall.

Il cantautore cosentino porterà il suo NewPop in tutta la Penisola nel mese di ottobre 2021, a partire da Nonantola, venerdì 8, presso il Vox Club (sold out), proseguendo per Venaria Reale

(TO), domenica 10, al Teatro della Concordia, e in seguito a Roma, per un doppio appuntamento all’Atlantico Live martedì 12 (sold out) e mercoledì 13. Successivamente AIELLO si esibirà alla Casa della Musica di Napoli domenica 17 (sold out) e lunedì 18, raddoppiando poi a Milano, al Fabrique, mercoledì 20 (sold out) e giovedì 21. Il tour si concluderà con un due date a Firenze, presso il Tuscany Hall, venerdì 29 (sold out) e sabato 30. Durante i live, AIELLO presenterà le canzoni contenute nel nuovo album “MERIDIONALE”, pubblicato il 12 marzo, tra cui “ORA”, brano presentato al 71° Festival di Sanremo che ha già raggiunto più di 6 milioni di stream e oltre 3 milioni di views, e i singoli “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “CHE CANZONE SIAMO”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).

Biglietti disponibili a partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 12 aprile 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle ore 12:00 di sabato 17 aprile 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Dettagli date in Toscana

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Venerdì 29 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 30 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall NUOVA DATA

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Calendario date

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia

Martedì 12 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | ROMA | Atlantico Live

Domenica 17 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | NAPOLI | Casa della Musica

Mercoledì 20 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | MILANO | Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Sabato 30 ottobre 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall NUOVA DATA

