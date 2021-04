Cascina festeggia i cento anni di Biagildo Biagi

Incontro in sala del consiglio comunale per il centesimo compleanno di Biagildo Biagi. Un traguardo importante per un nome storico dell’artigianato cascinese. Biagildo ha attraversato un secolo di storia del Comune, segnando il settore della tappezzeria negli anni d’oro del mobile cascinese. Da artigiano è stato presidente di una delle mostre campionarie del mobile e tappezziere, con la realizzazione di arredi in tutta Italia. Negli anni il passaggio dal lavoro per case e palazzi a quello per la nautica, tra i primi a cambiare settore.

E a fianco dell'attività lavorativa, Biagildo ha sempre avuto passione per la politica ed è stato tesserato per 75 anni. Dal Pci al Pd. "Un augurio sentito - commenta il sindaco Michelangelo Betti -. Biagildo è parte della generazione che ha ricostruito il Paese e fa piacere incontrarlo, per parlare di Cascina com'era e com'è". Ancora oggi l'artigiano si dedica al restauro e manutenzione della mobilia d'epoca.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa