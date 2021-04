Caso Malika, Baldassarre (Lega): "Famiglia non è violenza, non strumentalizzare per ddl Zan"

"La casa non può trasformarsi in un incubo. La famiglia, cellula fondamentale della società, è un luogo per accogliere, amare, proteggere. Genitori e figli devono vivere nel rispetto e nell’amore reciproco. Pur nella diversità dei loro ruoli: i genitori hanno il compito di educare, curare e accompagnare i figli lasciandoli liberi di fare le loro scelte. La famiglia autentica non lascia indietro nessuno. Come politico, come medico e come madre, sono vicina a Malika Chalhy, ma la sua vicenda non può essere banalmente strumentalizzata per favorire il 'liberticida' DDL Zan, fuori dalle priorità di questo Governo. Se si vuole tutelare veramente la ragazza, non ci si può limitare al suo orientamento sessuale, ma guardare alla sua dignità, come persona umana. Questo deve essere lo scopo di una società civile".

Così le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio