Convocato il Consiglio regionale, l'ordine del giorno. Il ricordo del Moby Prince

Il Consiglio regionale della Toscana torna a riunirsi martedì 13 e mercoledì 14 aprile. La seduta pomeridiana di domani inizierà alle 15 con chiusura dei lavori alle 19. Il giorno dopo si parte alle 9.30 e si finisce alle 13. In apertura dei lavori, per ricordare la tragedia del Moby Prince nella quale persero la vita 140 passeggeri, sarà proiettato un breve filmato dell’epoca messo a disposizione gratuitamente da Granducato TV.

Tra gli atti all’ordine del giorno, la nomina della Commissione regionale per le pari opportunità, due proposte di risoluzione delle commissioni Europa e Aree interne su Next Generation Eu e per il sostegno alle attività produttive in zona rossa. In discussione anche le disposizione sulla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche, i bilanci di previsione di Acque umbre toscane (Eaut) e Ente terre regionali.

Tra le interrogazioni iscritte, quella del portavoce dell’opposizione Marco Landi sulle risultanze della campagna vaccinale per gli over ottanta; sulla gestione delle liste per la somministrazione delle dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata (Italia Viva); sul sistema dei patrocini della Regione per episodi culturali e sportivi (Movimento 5 stelle); sull’ipotesi di trasformazione di Fidi Toscana in una ‘mini IRI’ (Elisa Tozzi Lega); sulle misure di sostegno a Comuni e attività produttive danneggiate dalle intense nevicate che hanno colpito la Garfagnana (Vittorio Fantozzi Fratelli d’Italia); sula necessità di ristori per il sistema moda toscano (Marco Stella Forza Italia).

Tra le mozioni al voto, quella presentata dal vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli per condannare il comportamento dell’onorevole Nicola Morra; sulla necessità di modificare la normativa nazionale sulla responsabilità penale dei sindaci (primo firmatario Massimiliano Pescini Pd); sull’approvazione della cosiddetta proposta di legge ‘Zan’ contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (Irene Galletti Movimento 5 stelle).

Vista l’ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani, che classifica Firenze zona rossa e come già accaduto durante il periodo del lockdown totale dello scorso anno, ai giornalisti non sarà consentito l’accesso al palazzo del Pegaso. I lavori della seduta potranno essere seguiti sul sito web istituzionale, sulla pagina facebook e sul canale youtube.

Armadio della Memoria, targa commemorativa per l'anniversario Moby Prince

Domani, martedì 13 aprile, in occasione dell’anniversario della strage del Moby Prince, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, svelerà una targa commemorativa davanti all’Armadio della Memoria. L’appuntamento è alle 14 nella biblioteca Pietro Leopoldo di Firenze, luogo che custodisce i documenti che riguardano il disastro del 10 aprile 1991 a Livorno, nel quale persero la vita 140 passeggeri.

Le celebrazioni prevedono anche un secondo appuntamento, alle 15, quando, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio, sarà proiettato un breve filmato dell’epoca messo a disposizione gratuita di Granducato TV.

