Coronavirus Empoli e Cuoio, solo 19 contagi. Sette i decessi

Sono 300 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 20 decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (10 in provincia di Firenze, 3 in provincia di Prato, 4 in provincia di Pistoia e 3 in provincia di Pisa).

Tra questi segnaliamo una donna di 86 anni di Cerreto Guidi, scomparsa al San Pietro Igneo di Fucecchio, una donna di Empoli di 70 anni scomparsa al San Giuseppe di Empoli, un'altra 70enne di Empoli scomparsa però al Santa Maria Annunziata di Firenze e un 72enne di Fucecchio scomparso a Empoli. Anche nel comprensorio del cuoio vi sono numerose scomparse. Un 71enne di Castelfranco di Sotto è deceduto a Prato, un 61enne di Montopoli è morto al Santa Maria Annunziata e una 86enne di Santa Croce nel suo domicilio.

Di seguito il dettaglio:

140 casi in provincia di Firenze, di cui 8 in zona empolese

Bagno a Ripoli 7

Barberino di Mugello 5

Barberino Tavarnelle 2

Borgo San Lorenzo 2

Calenzano 4

Campi Bisenzio 8

Dicomano 1

Fiesole 2

Figline e Incisa 5

Firenze 47

Greve in Chianti 1

Impruneta 4

Lastra a Signa 3

Pelago 1

Pontassieve 7

Reggello 2

Rufina 3

San Casciano in Val di Pesa 10

Scandicci 5

Sesto Fiorentino 8

Signa 3

Vaglia 1

Vicchio 1

8 casi in zona empolese

Cerreto Guidi 1

Certaldo 1

Empoli 3

Fucecchio 1

Montespertoli 2

75 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 3

Montemurlo 9

Prato 60

Vaiano 1

Vernio 1

74 casi in provincia di Pistoia

Agliana 13

Buggiano 1

Larciano 2

Massa e Cozzile 1

Monsummano Terme 12

Montale 8

Montecatini Terme 3

Pescia 3

Pieve a Nievole 1

Pistoia 18

Ponte Buggianese 6

Quarrata 2

San Marcello Piteglio 1

Uzzano 3

11 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di sotto 4

Montopoli in Val d'Arno 1

San Miniato 1

Santa Croce 5

Fonte: Asl Toscana Centro