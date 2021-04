Due nuovi mezzi per la Croce Rossa di Ponte a Egola

La Croce Rossa di Ponte a Egola ha potuto ottenere due nuovi mezzi per il parco auto dedicato ai soccorsi e alle iniziative sociali. Nello specifico sono stati acquistati un Fiat Doblò attrezzato con pedana elettro-idraulica per trasporto disabili e un Pick-Up 4x4 per emergenza di Protezione Civile e trasporto persone.

Così commenta il presidente Paolo Micheli il raggiungimento di questo obiettivo: "Grazie al lavoro dei Nostri Volontari sia nell’ambito sanitario che in Protezione Civile e alle varie donazioni di aziende e privati, siamo lieti di presentare i Nostri due nuovi mezzi che vanno ad aggiungersi al parco auto. Con questi due nuovi mezzi saremo in grado di migliorare il Nostro servizio per la comunità in ambito sanitario, sociale e di Protezione Civile, raggiungendo così un altro grande traguardo per il Nostro Comitato".

La Croce Rossa, così come le altre associazioni di volontariato, vengono da un anno impegnativo e ricco di soddisfazioni come quello della pandemia. Il loro intervento è stato essenziale per mantenere servizi e opportunità per i più fragili a causa dei limitati spostamenti e del rischio contagio.