Enel completa i lavori alla cabina 'Il Romito' di Pontedera

Prosegue l’impegno di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, per il restyling del sistema elettrico di Pontedera: dopo i lavori svoltisi giovedì 8 aprile, infatti, domani (martedì 13 aprile) l’Azienda elettrica completerà il complesso intervento di restyling totale della cabina denominata “Romito”, che fornisce alimentazione alla frazione omonima “Il Romito”.

I tecnici dell’azienda elettrica, che giovedì scorso hanno sostituito la componentistica elettromeccanica con nuove apparecchiature motorizzate, rinnoveranno anche il trasformatore, che peraltro risulta danneggiato da un cortocircuito in seguito ai fenomeni di maltempo di questi giorni, installando una macchina di ultima generazione e di maggiore potenza.

Le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, sono in programma domani (martedì 13 aprile), a partire dalle ore 16:00 con conclusione entro l’ora di cena. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze in zona Il Romito tra via Machiavelli, via Gagarin, via Cadorna, via Bellincioni, via dello Striscione, loc. La Buca (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle situazioni urgenti e non rinviabili. E-Distribuzione precisa che, per questi lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle circostanze illustrate.