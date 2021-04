Lega, Michela Monaco referente Associazionismo e disabilità

La consigliera di Lega Salvini per Firenze Michela Monaco è stata nominata referente per Associazionismo e disabilità nei tavoli tematici di lavoro della Lega Giovani, appena istituiti.

"Il futuro del nostro Paese e gli imminenti provvedimenti, come il piano Next Generation EU, coinvolgeranno i giovani da nord a sud. Come Lega siamo pronti a dare il nostro contributo per la ripartenza". Così ha dichiarato Luca Toccalini, deputato e segretario federale della Lega Giovani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa