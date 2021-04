Cacciata perché omosessuale, nuova querela ai genitori

Un'altra querela sarebbe stata presentata dalla 22enne di Castelfiorentino, cacciata di casa perché omosessuale. Stavolta la querela ai genitori sarebbe per il reato di minacce. L'atto è stato presentato dalla legale della castellana e fa da seguito alla prima querela di gennaio, quella per violenza privata. In tal caso il pm aprì un fascicolo. Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti su quanto denunciato dalla 22enne, non solo nelle querele ma anche agli organi di stampa.