Manovra milionaria per sgravi a Empoli, Confesercenti plaude la decisione

Il Comune di Empoli ha approvato una manovra da quasi un milione di euro per sgravi su IMU, TARI e COSAP, oltre ad una serie di altri provvedimenti destinati alle famiglie. Positivo il commento dei vertici di Confesercenti, che nei mesi scorsi hanno a più riprese fatto presenti le difficoltà del piccolo commercio cittadino.

“Un bel segnale verso il mondo della piccola impresa. - dichiara Marco Carpignani, presidente Confesercenti Empoli - In un momento così complesso sentire la vicinanza dell’amministrazione è importante. In attesa di un provvedimento veramente efficace da parte del governo, speriamo che siano molti i proprietari che accettano di ridurre il canone di affitto usufruendo degli incentivi sull’IMU previsti dal Comune”.

“L’intervento sulla TARI è senza dubbio una boccata d’ossigeno. - continua Eros Condelli vice-presidente di Confesercenti Empoli - In un momento di forte contrazione degli incassi come quello attuale i costi fissi rischiano di affossare definitivamente le nostre aziende. Un’azione così decisa sulla tariffa sui rifiuti ci consente di risparmiare risorse da poter destinare alla ripartenza delle nostre attività”.

Oltre agli affitti e alla TARI una parte delle economie sono state destinate all’occupazione del suolo pubblico, anche su questo forte apprezzamento da parte dei dirigenti provinciali delle categorie più direttamente coinvolte.

“Le nostre richieste sono state ascoltate e accolte, - dichiarano Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti Firenze e Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze - gli spazi all’aperto sono fondamentali per le nostre attività. Sia per i pubblici esercizi che per gli ambulanti il fatto di poter contare sulla gratuità del suolo pubblico fino a giugno diventa determinante.”

“Ringraziamo la giunta Barnini per lo sforzo fatto, - concludono dall’associazione - che rappresenta, senza dubbio, il risultato di una interlocuzione e collaborazione continua con l’Amminisrazione Comunale; che si è dimostrata ancora una volta sensibile alle tematiche del commercio. Adesso è necessario andare aventi uniti verso un percorso preciso di riaperture.”