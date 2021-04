Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nominata

Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L'ex ministro nel governo Letta sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano. È stata nominata dal ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021.

Con la nomina del presidente, il Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) "torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche": lo rileva in una nota il ministro per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. "Voglio augurare buon lavoro al neo Presidente e ringrazio il Presidente Massimo Inguscio per il grande lavoro svolto in questi anni", ha detto ancora Messa.

Una sfida e una responsabilità senza precedenti: è il commento di Maria Chiara Carrozza alla nomina di presidente del Cnr.

Chi è Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza, 56 anni, è attualmente professoressa e ricercatrice alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, startupper e Direttore Scientifico della Fondazione Don Gnocchi. È professore ordinario di Bioingegneria Industriale presso l'Istituto Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove è responsabile scientifico dell’area di ricerca in Neuro-Robotica. È stata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. È stata Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna dal 2007 al 2013.

Nata a Pisa il 16 settembre 1965, Carrozza si è laureata in Fisica nella sua città e poi ha conseguito il dottorato in Ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna, dove oggi è professore ordinario di Bioingegneria Industriale e dove è stata la più giovane rettrice italiana. Dirige e conduce ricerche nei settori della Biorobotica, Biomeccanica e della neuro-ingegneria della riabilitazione, di cui è uno dei principali esponenti. Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei, presidente di società scientifiche e cofondatrice di spin off accademici, ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, in Europa e nel mondo. E' inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA.

Felicitazioni e auguri di buon lavoro della rettrice Nuti a nome della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Sono particolarmente felice per la nomina di Maria Chiara Carrozza come nuova presidente del CNR. Con questa scelta compiuta dalla ministra Cristina Messa si sottolinea il ruolo della ricerca scientifica e delle donne per il futuro del nostro Paese. Maria Chiara Carrozza, già rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna e nostra docente di bioingegneria, ha tutte le competenze necessarie e la passione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica del nostro paese e per guidare il più grande e importante ente di ricerca pubblico italiano. Mai come in questo momento la ricerca scientifica deve tornare ad assumere un ruolo centrale quale asset fondamentale su cui investire per superare la fase di emergenza che l’Italia e il mondo vivono da oltre anno. Rivolgo dunque a Maria Chiara Carrozza, a nome della nostra comunità, i migliori auguri di buon lavoro”.

Gli auguri di buon lavoro da Gennai a nome del Consiglio comunale di Pisa

Appena appresa la notizia della nomina a Presidente Nazionale del CNR, il più importante istituto di ricerca del nostro paese, della professoressa Maria Chiara Carrozza, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha voluto esprimere, anche a nome di tutti gli altri consiglieri comunali, le proprie felicitazioni.

“Sono certo – ha poi aggiunto Gennai - che la professoressa Carrozza riuscirà a vincere questa sfida così importante. L’augurio più sentito di buon lavoro”.

Patrizia Alma Pacini, Unione Industriale Pisana: "Orgoglio per il territorio e forte speranza"

“La nomina di Maria Chiara Carrozza, scelta dal ministro Maria Cristina Messa alla guida del Cnr, porta con sé diverse ragioni di orgoglio per il territorio pisano ma anche di forte speranza. A lei auguriamo buon lavoro”, così Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana commenta il nuovo incarico della professoressa Maria Chiara Carrozza.

“Il fatto che una donna, scienziata, che si è formata a Pisa raggiunga i vertici di un istituto di ricerca come il Cnr - spiega Pacini - attesta come ancora una volta la nostra città prosegua nella sua tradizione di formare personalità illustri per il nostro Paese e per le sue eccellenze, valorizzando merito e talento”.

La nomina di Maria Chiara Carrozza alla presidenza del Cnr presenta, per la presidente degli Industriali Pisani, anche un altro importante segnale di ottimismo: “Scienziata esperta nel campo della bioingegneria e della BioRobotica, la carriera accademica e i brevetti di Maria Chiara Carrozza rappresentano in maniera concreta l’importanza della sinergia tra ricerca e industria, elemento fondamentale per guardare al futuro in maniera competitiva. La speranza - conclude Patrizia Alma Pacini - è che le piccole e medie imprese abbiano la possibilità di crescere anche attraverso la ricerca. L’esperienza del Covid ha dimostrato l’importanza della sinergia ricerca/industria, come dimostra il lavoro che ha portato alla creazione dei vaccini, impostato sul doppio binario di collaborazione tra ricercatori e industrializzazione del processo”.

Bonafè (Pd): "Un segnale importante"

“La scelta di Maria Chiara Carrozza alla guida del principale ente di ricerca italiano è davvero una bella notizia, anche perché si tratta di una figura che arriva dal mondo della scienza, dell’università e dell’alta formazione toscana. Gli istituti di ricerca qui e nel nostro paese sono un’eccellenza e la competitività italiana passa anche dai progetti di ricerca scientifica. È un segnale importante anche che per la prima volta sia una donna chiamata a ricoprire questo incarico”. Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, sulla nomina di Maria Chiara Carrozza a presidente del Cnr.