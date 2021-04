Ieri notte un minimarket di Firenze, in via Palazzuolo, è stato chiuso per cinque giorni per violazione delle norme anti Covid. La polizia ha trovato il locale aperto e, al suo interno, c'erano il titolare e una cliente, entrambi ubriachi.

Per entrambi è scattata la multa per violazione delle regole contro il contagio, e una per ubriachezza. Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo alcune segnalazioni su un via vai di persone nel negozio.