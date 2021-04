Olio, Tre Foglie Gambero Rosso a 'La Cavallina' di Larciano

“È emozionante vedersi nell’elenco assieme ai grandi produttori toscani di olio d’oliva che ne hanno fatto la storia, e che ho sempre guardato con ammirazione - e con un senso di ‘impossibilità’ di arrivare al loro livello” dice Massimo Desideri, proprietario dell’Azienda Agricola La Cavallina di Larciano, il cui olio ‘Monocultivar Leccino Bio’ è entrato nel gotha degli oli d’Italia del Gambero Rosso, ricevendo le ‘Tre Foglie’ riservate ai migliori oli d’Italia 2021.

“Un risultato costruito giorno dopo giorno, anno dopo anno, e con una passione e attenzione crescente ad ogni singolo dettaglio che possa influire sul processo qualitativo dell’olio che vogliamo creare. La passione però non basta, e anche la formazione continua è per me importante: corso da sommelier dell’olio, da frantoiano, da potatore…” – continua Desideri. “E il risultato è per noi ancora più di rilievo considerando che anche due nostri altri oli sono stati premiati con Due Foglie, e che tutto questo è stato ottenuto senza avere un frantoio interno”.