Rapinò 30enne alle Cascine, in carcere 5 mesi dopo

I Carabinieri del Norm di Firenze ieri pomeriggio hanno rintracciato ed arrestato A.A.M., tunisino classe ’88, in piazza Bambini di Beslam, zona Fortezza da Basso. La misura, emessa dal gip di Firenze, nasce poiché l’uomo è stato ritenuto responsabile della rapina aggravata in concorso ai danni di un 30enne pakistano, avvenuta il 1 dicembre 2020 in viale Lincoln, all’interno del Parco delle Cascine.

All’epoca dei fatti, la vittima mentre si trovava a camminare alla Cascine con un suo amico, dopo essere stato avvicinato da tre uomini che lo hanno gettato a terra fu derubato di 50 euro e di un telefono cellullare. Per l'arrestato, già noto alle Forze dell’Ordine,anche per reati della stessa specie, si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.