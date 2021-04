Buongiorno sabato per la cucina internazionale siamo andati in Cina, e per l'occasione mi ha dato la ricetta dei ravioli cinesi al vapore la mia cara amica Laura! Io e Laura ci conosciamo ormai da molti anni e lavoriamo anche insieme. Abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme, tra teatro, concerti, cene, gite fuori porta e tante altre cose. Spesso andiamo al ristorante cinese ci piace molto ad entrambe.

Causa pandemia e non potendo andare a cena fuori, Laura ha deciso di cimentarsi nel preparare i ravioli al vapore, ha cucinato tre versioni dove cambia solo l'impasto, carne, gamberetti e solo verdure! purtroppo io non ho potuto assaggiarli ma le sono venuti bene e tutti in casa hanno gradito! Laura è stata molto brava anche nella manualità nel confezionare i ravioli che mi sembra la parte più difficile! Laura ha preso questa ricetta da #giallozafferano.

La ringrazio anche per le foto che mi ha mandato che sono molto belle! Laura ha utilizzato la vaporiera di bambù!

Sfido chi è andato anche una sola volta al ristorante cinese e non ha assaggiato i ravioli al vapore! a me piacciono tantissimo e li prendo sempre.

I ravioli al vapore sono tipici del Capodanno cinese, come gli involtini primavera, ma vengono consumati durante tutte le festività, quelli realizzati a mezzaluna ricordano un'antica moneta che è considerata un simbolo di buona fortuna. In cinese si chiamano Jiaozi e fanno parte del Dim Sum, sono piccoli antipasti che vengono condivisi con i propri familiari e con gli amici, la traduzione letterale significa "dritti al cuore".

I ravioli cinesi al vapore si inzuppano solitamente nella salsa di soia mescolata con un goccio di aceto bianco, oppure nella salsa piccante.

Ravioli cinesi al vapore

Ingredienti

Per l'impasto per circa 18 ravioli

Farina 00 250 g

Acqua (tiepida) 115 g

Sale fino 1 pizzico

PER IL RIPIENO

Maiale macinato 250 g

Cavolo cappuccio (varietà cuore di bue) 80 g

Cipollotto fresco 30 g

Acqua 40 g

Vino di riso 10 g

Salsa di soia (chiara) 2 cucchiaini

Sale fino q.b.

Pepe bianco (o nero) q.b.

PER IL CESTELLO

Cavolo cappuccio 1 foglia

Preparazione:

Per realizzare i ravioli cinesi al vapore, per prima cosa preparate l’impasto: versate la farina in una ciotola e formate una fontana, poi aggiungete un pizzico di sale e versate l’acqua tiepida a filo mentre iniziate a mescolare con le bacchette. Continuate a impastare con le mani per compattare gli ingredienti, poi trasferite il composto sul piano di lavoro leggermente infarinato e formate un panetto.

Riponete il panetto nella ciotola, coprite con un canovaccio e lasciate riposare per 30 minuti in un luogo fresco e asciutto. Nel frattempo dedicatevi al ripieno: tritate finemente il cipollotto, compresa la parte verde del gambo, poi fate lo stesso con il cavolo cappuccio. Trasferite il cipollotto e il cavolo cappuccio tritati in una ciotola capiente. Aggiungete la carne macinata, la salsa di soia chiara, sale e pepe. Unite anche il vino di riso e l’acqua: la quantità di acqua è fondamentale per ottenere un ripieno della giusta consistenza, né troppo morbido né troppo secco. Mescolate bene per amalgamare il tutto, poi lasciate riposare per 10 minuti.

Esistono 2 modi per lavorare l’impasto, uno tradizionale e uno più moderno. Il metodo tradizionale: formate un filoncino di pasta sul piano leggermente infarinato e tagliatelo a tocchetti di circa 2 cm. Aggiungete ancora un po’ di farina e schiacciate i pezzetti di impasto col palmo della mano per creare dei dischi. Poi utilizzate un mattarello per assottigliare solo i bordi del disco di pasta mentre con l'altra mano lo fate ruotare. In questo modo risulterà più spesso al centro, dove viene collocato il ripieno, e più sottile ai bordi, che verranno uniti durante la chiusura. Se non avete molta manualità potete procedere con il secondo metodo: in questo caso stendete l’impasto con l’aiuto della macchina della pasta fino allo spessore di 1 mm, poi ricavate dei dischi con un coppapasta del diametro di 8 cm. A questo punto potete formare i ravioli: adagiate un disco di pasta sul palmo della mano sinistra e spalmate un po’ di ripieno al centro con l’aiuto di un coltello, lasciando liberi i bordi. Posizionate il pollice su un lato del disco e le altre dita sul lato opposto, poi pizzicate insieme i bordi con le dita della mano destra andando da un’estremità all’altra finché il raviolo non risulterà perfettamente sigillato. Se la pasta dovesse seccarsi, potete inumidire i bordi con un pochino di acqua per farli aderire meglio.

Per chi non ha molta manualità, anche in questo caso esiste un altro metodo: tenete il disco fra le dita come descritto in precedenza e unite i bordi al centro, premendo per attaccarli. Con l'indice piegate la sfoglia da un lato e premete per sigillarla, poi fate la stessa cosa dall’altra parte utilizzando le altre dita. Quando avrete chiuso tutti i ravioli, procedete con la cottura: potete utilizzare una normale vaporiera o una di bambù. Foderate il fondo con una foglia di cavolo cappuccio, rompendo leggermente i lati per renderla più piatta, poi adagiate sopra i ravioli ben distanziati l’uno dall’altro. Portate l’acqua nella vaporiera a bollore (se avete quella di bambù potete utilizzare un wok), poi abbassate leggermente la fiamma e posizionate il contenitore con il coperchio. Cuocete per circa 8 minuti. I vostri ravioli cinesi al vapore sono pronti per essere gustati! I ravioli cinesi al vapore cotti si possono conservare in frigorifero per massimo 3 giorni, in un contenitore ermetico.

Laura!

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.