Sconfinamenti, letture a Fucecchio con i ragazzi e la libreria Blume

"Sconfinamenti” ha come obiettivo quello di far nascere quindi gruppi di lettura coordinati dalle librerie specializzate, che mettano in rete i giovani lettori di luoghi diversi molto distanti fra di loro che si potranno conoscere e confrontare su libri di qualità. Inizialmente on line, ma con la speranza di arrivare presto ai tanto attesi incontri in presenza.

L'idea

Le oltre 45 librerie del circuito Cleio che hanno deciso di aderire al progetto hanno selezionato alcuni fra i migliori titoli presenti sul mercato editoriale e li proporranno (tre alla volta) ai ragazzi che vorranno partecipare.

Sono le librerie a coordinare i gruppi di lettura, a cui i ragazzi potranno aderire tramite il sito Cleio.it o su quello delle singole librerie, o andando fisicamente nella libreria più vicina di riferimento.

Una volta iscritti i membri di ogni singolo gruppo costituito parteciperanno al primo incontro in cui sceglieranno il libro da leggere, che ritireranno in libreria assieme ad un piccolo “kit del lettore sconfinato” (offerto da Carioca).

Successivamente i ragazzi verranno inseriti in gruppi più grandi (uniti dalla scelta dello stesso titolo) con provenienze geografiche diverse, si conosceranno e potranno iniziare a leggere il volume. Al termine della lettura si confronteranno fra di loro e anche con l’autore o l’editore del volume scelto. Si procede quindi con una nuova proposta di tre volumi, perché il progetto abbia continuità e durata.

In una prima fase durante la primavera 2021, a causa della pandemia, il progetto è realizzato completamente on line, successivamente la proposta è di alternare il più possibile incontri sulle piattaforme digitali con quelli in presenza in libreria.

La fascia d'età dei ragazzi coinvolti

La fascia di età in una prima fase di sperimentazione è di 10-14 anni. Essenziale è la collaborazione con le case editrici e le scuole per la promozione della nascita di gruppi di lettura, non dimenticando il coinvolgimento delle famiglie. Sul sito www.cleio.it e su tutti i siti delle librerie ci sarà una pagina dedicata con le modalità di iscrizione.

Lo sconfinamento

Questo progetto consente di mettere in rete giovani lettori geograficamente lontani, insieme alle scuole e alle librerie di fiducia. Obiettivo è di condividere la lettura di un libro anche conoscendo, virtualmente, i ragazzi che sono fisicamente distanti fra di loro e che hanno però necessità di creare occasioni di scambio e socializzazione, che tanto sono mancate in questo ultimo anno.

Alla base del lavoro della rete CLEIO c'è l'idea che le librerie non siano solo luoghi fisici dove acquistare un libro, ma sono (e sono sempre state, prima della pandemia) luoghi di aggregazione e poli di riferimento per il territorio in cui abitano. Ancora una volta vogliono tornare ad essere tali e vogliono coinvolgere quella parte di ragazzi che molto stanno soffrendo la pandemia.

“Sconfinamenti” è un progetto CLEIO, con il sostegno di Carioca e Bookdealer.it

Fonte: Libreria Blume