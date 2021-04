Scuole sicure a Castelfranco, tamponi gratis nelle farmacie comunali

Un tampone gratuito al mese per gli studenti, i loro nonni e genitori, per il personale delle scuole e dei servizi educativi. Con il progetto “Scuole sicure” la Regione Toscana ha attivato uno screening anti-Covid in collaborazione con tutte le farmacie pubbliche e private che hanno aderito tramite un accordo con le organizzazioni sindacali Federfarma e Cispel.

La Farmacia comunale di Castelfranco ha aderito congiuntamente con le farmacie comunali di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio e Montopoli Val d’Arno aderenti a Farm@rete

Per prenotare il tampone nelle farmacie Farm@rete occorre collegarsi al sito www.farmarete.org/prenotazioni oppure contattare telefonicamente la farmacia di comunale al n. 0571/489098. La Farmacia comunale eseguirà i tamponi rapidi presso il Centro “Libera Età” in Via Aldo Moro n. 38/42 il venerdì in orario 15.00-17.00

Hanno aderito anche Farmacia Meoni nel Capoluogo e la Farmacia FarmaVasco di Orentano. Per le prenotazioni alla Farmacia Meoni il numero è 0571/478041. Per FarmaVasco è 0583/23063.

I tamponi per gli studenti (dai nidi d'infanzia all'Università), ai loro genitori, familiari conviventi (fratelli o altri) e nonni (anche se non conviventi), potranno essere eseguiti in modo gratuito una volta al mese. Lo stesso vale anche per il personale scolastico di ogni ordine e grado e quello dei servizi educativi 0-3.

Si tratta di tamponi rapidi e lo screening avviene in modo volontario.

Inoltre, l’accordo firmato con le farmacie permette a tutti i cittadini di fare il test antigenico rapido a un prezzo calmierato massimo di 22 euro, e il test sierologico (mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM) a 20 euro.

"Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa campagna di screening – ha commentato il sindaco Gabriele Toti – . Monitorare lo stato di salute dei propri figli e dei familiari è uno strumento prezioso per poter sconfiggere i contagi. Fare il tampone, in questo momento, è un gesto di consapevolezza e di responsabilità verso il prossimo. La prevenzione, insieme al progredire della vaccinazione, è uno strumento essenziale per sconfiggere il virus”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa