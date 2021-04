Birra Moretti sceglie Arezzo per il nuovo spot

Birra Moretti ha appena rilasciato il nuovo spot per la primavera 2021. Protagonista della clip è la birra bionda, ma anche la pizza con i numeri di Danilo Pagano e della sua nazionale pizzaioli acrobati. Il maestro è ormai un volto conosciuto e amato dal grande pubblico per via delle sue tante partecipazioni a programmi tv con la nazionale di cui è presidente dal 1990: “È stata un’esperienza bellissima collaborare con Birra Moretti per questo spot insieme alla mia squadra”.

Lo spot della Birra Moretti è stato girato nel caratteristico borgo di Arezzo e sarà trasmesso anche in televisione sulle principali reti italiane ed europee, al momento è disponibile sul canale YouTube ufficiale della birra italiana più amata. Oltre al maestro Danilo Pagano nello spot sono presenti anche Valentina Pagano e Alessandro Gullotto, componenti della nazionale italiana pizzaioli acrobati.