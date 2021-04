Un premio alla memoria dell'infermiere Giampaolo Costantino

L’Associazione Siena Cuore Odv (già Siena Cuore Onlus) dedica un Premio di Tesi di Laurea al collega recentemente scomparso Giampaolo Costantino.

Il Premio di “Tesi di Laurea Giampaolo Costantino verrà assegnato in occasione della quarta edizione del Premio BLSD Angel dedicato a coloro che con formazione blsd sono intervenuti tempestivamente con manovre salvavita in occasione di malore improvviso di terzi e che si terrà a Siena il 7 maggio 2021 alle ore 15,30 presso la nuova sede associativa sita in V.le Europa 1, 53100 Siena.

Il Premio “Tesi di Laurea Giampaolo Costantino” è rivolto ad Infermieri Laureati presso il Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Siena - Università di Siena, nelle sessioni AA 2019-2020 che abbiano svolto una Tesi di Laurea negli ambiti Emergenza/Urgenza e Terapia Intensiva.

I premi saranno 3 e sono corrisposti in denaro per un totale di circa 500,00 euro ai candidati che abbiano effettuato le miglior tesi. La Commissione che valuterà i lavori sarà composta da Docenti del Corso di Laurea in Infermieristica e dai Professionisti Sanitari membri dell’Associazione Siena Cuore ODV (già Siena Cuore Onlus).

Gli interessati potranno inviare il testo della tesi in formato pdf a sienacuore@libero.it entro le 23.59 del 25 aprile 2021.

Per info: 3398712434.

Giampaolo Costantino ha lavorato presso il policlinico universitario Le Scotte di Siena dal 1999 svolgendo la propria attività prima come infermiere di area intensiva e sala operatoria divenendo successivamente coordinatore infermieristico. Nel 2020 è scomparso purtroppo prematuramente dopo una lunga e prostrante malattia. E’ stato un infermiere preparato e appassionato che si è dedicato in modo particolare all’ambito dell’emergenza e delle cure intensive sia nel Nostro ospedale, dove ha prima studiato e poi lavorato per oltre 20 anni, sia all’estero partecipando a missioni umanitarie.

“Questo premio è il nostro modo per ricordarlo” - afferma Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore ODV. “Ci è sembrato la formula migliore per la persona che era: semplice e mai al centro dell’attenzione, pratico e pieno di un entusiasmo che trasmetteva agli altri in modo silenzioso ma efficace. Manca a tutti quelli che lo hanno conosciuto, sia lavorativamente, sia umanamente ed è per questo che vogliamo che la sua memoria sia un esempio da seguire per tanti giovani”.

Siena Cuore ODV si impegna a promuovere tutto ciò che riguarda la formazione riguardo tematiche di tipo sanitario e nel suo piccolo cerca di dare un supporto a chi se ne occupa.

“Questo riconoscimento verso i nostri neo-colleghi” - precisa il Presidente Juri Gorelli - “è il nostro modo per augurare loro di diventare ‘veri infermieri’ come è stato lui, che ha veramente ogni giorno onorato la sua professione sotto tutti gli aspetti”.

