Use, Corbinelli esalta Crespi: "Ha lavorato bene"

Il giorno dopo la gara persa ad Alessandria ed una partita sottotono, Riccardo Crespi era andato da solo al palazzetto a lavorare sia fisicamente che con la palla, a dimostrazione di quanto fosse forte in lui la voglia di riscatto e domenica con Cesena tutto questo si è visto. Il pivot dell'Use è stato letteralmente un trascinatore della squadra con 23 punti in 28 minuti giocati, 7/11 dal campo, 3/4 dalla lunga, 4 rimbalzi e 21 di valutazione. Una vera e propria presenza sotto le plance e non solo, una bella notizia per coach Cosimo Corbinelli che, dopo la partita, sollecitato sull'argomento, non ha mancato di spendere belle parole per lui.

"Non sono sorpreso perché Riccardo, come del resto la squadra, ha lavorato bene durante la settimana - spiega - ed in campo si è visto. Ha provato anche da uscire dalla sua zona marcando giocatori fuori dalla lunetta e questo dimostra la sua disponibilità a rendersi utile per i compagni. Oltre a lui tutta la squadra ha giocato una buona gara e quindi iniziamo a lavorare in vista di Oleggio che sarà un'altra tappa molto importante del nostro cammino".

"La parola chiave della partita con Cesena era fiducia - prosegue - ed i ragazzi l'hanno avuta riuscendo anche a fare una cosa importante come alzare l'intensità portandola a quaranta minuti. Direi che ci siamo riusciti ed è una bella soddisfazione, una vittoria che ci voleva. Le alte percentuali al tiro ovvio che ci hanno aiutato, ma siamo stati bravi anche a difendere forte e ad attaccare palla a terra, tutti aspetti che messi assieme ci hanno portato a vincere una gara non facile contro un ottimo avversario".

Sabato, come detto da coach Corbinelli, si torna a viaggiare destinazione Oleggio, squadra che ha gli stessi punti dei biancorossi ma con ben tre partite giocate in meno. Un bel banco di prova dopo l'ottima gara di domenica.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa