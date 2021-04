Bloccato Johnson & Johnson negli Usa, il vaccino è atteso in Italia

Bloccato Johnson & Johnson, occhi sul vaccino per sospette malattie per 6 donne

Stavolta non è l'Italia o l'Europa la prima a fermare un vaccino che stava giungendo alla somministrazione. Quest'oggi il New York Times afferma che la Food and Drug Administration ha chiesto di fermare le somministrazioni di Johnson & Johnson con effetto immediato. Quest'oggi erano attese in Italia nel pomeriggio 184mila dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson, in dirittura d'arrivo all'hub della Difesa di Pratica di Mare. "Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia", aveva fatto sapere la struttura commissariale.

Perché è stato bloccato Johnson & Johnson?

Per le reazioni di sei donne nelle due settimane successive al vaccino, legate a una rara malattia legata ai coaguli di sangue, come fa sapere il Corriere della Sera. La prima (e unica dose) di vaccino negli Usa è stata già somministrata a 6,8 milioni di persone, 9 milioni di dosi sono state inviate. In Toscana sono attese per giovedì 15 aprile. In Europa sono attese 200 milioni di dosi di questo vaccino entro fine anno

Il messaggio che deve essere chiaro è che lo stop è precauzionale, non ci sono al momento connessioni tra la malattia riscontrata e il vaccino. Solo i controlli negli Usa potranno dare migliori e più accurate soluzioni.

Si sta verificando un secondo caso AstraZeneca. Infatti il vaccino fu bloccato per pochi giorni per controlli riguardanti trombosi collegate al siero, malattie che poi non sono state associate al vaccino. La somministrazione di AstraZeneca è dunque ripartita anche in Toscana.