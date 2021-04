Cantieri a Signa, Fossi: "Costruire e riqualificare parole chiave"

Molti i cantieri in essere sul territorio comunale: fra lavori di recupero di edifici esistenti e progetti ex novo, Signa è al momento uno fra i Comuni più attivi nel settore di sviluppo e riqualificazione urbana

“Una Signa rinnovata e ancor più godibile per i cittadini e per i turisti”, commenta il Sindaco Giampiero Fossi, “Fra i progetti che mi stanno più a cuore, il nuovo Museo Civico della Paglia. E’ una grande soddisfazione poter vedere la nascita di questa nuova struttura che ospiterà moltissimi pezzi importanti legati all’antica arte della paglia: da dipinti a manufatti di grande prestigio, testi e macchinari d’epoca, inseriti in un contesto espositivo dal design contemporaneo e tecnologicamente avanzato, porteremo nel Museo le collezioni che già ci appartengono e ci auguriamo di ospitare anche opere e mostre di altre istituzioni. Al momento si stanno ultimando i lavori esterni alla facciata e al piazzale antistante l’ingresso; a livello strutturale, siamo a buon punto per gli interni che andranno poi ben organizzati e allestiti. La previsione è di poter inaugurare il Museo entro ottobre 2021”

Nell’ottica di una riqualificazione del centro storico - compresa fra la piazza Cavour e piazza della Repubblica - s’inserisce il restauro della facciata del palazzo comunale che si mostrerà nelle sue nuove vesti entro la fine di maggio. Un lavoro che ha visto la riparazione del tetto e una complessiva riqualificazione della facciata con finestre, terrazzi e arcate riportati ai colori originali del bianco e del grigio.

“Non posso che esprime soddisfazione per la gran parte dei lavori che l’Amministrazione sta portando avanti nonostante le difficoltà legate alla pandemia”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Di Natale, “Alcuni cantieri si sono già chiusi o in dirittura di arrivo, come il tabernacolo di via della Redina, il nuovo impianto termico dello Stadio del Bisenzio, i progetti di riqualificazione degli edifici pubblici del centro. Ma un cantiere aperto davvero importante è quello della nuova pista ciclabile dai Renai a San Piero a Ponti, che attraverserà gran parte del territorio comunale, mettendo in comunicazione la futura Ciclovia del Sole con la Ciclopista dell'Arno e che, tramite la copertura del fosso su via delle Bertesche e la previsione della nuova illuminazione, riqualificherà anche questo importante accesso a San Mauro. E questo è solo un assaggio dei cantieri che apriranno nei prossimi mesi e che porteranno alla luce quanto programmato e progettato nell'ultimo anno”.

Un percorso fra i cantieri che non può lasciare escluso il grande lavoro di cablaggio portato avanti in questi mesi per la posa della fibra ottica e che presumibilmente si vedrà concluso nel mese di maggio: “grazie alla collaborazione con Estracom e Open Fiber, abbiamo cablato la zona della Costa e della Stazione, il centro di Castello e il quartiere del Crocifisso fino alla zona industriale dei Colli sulla quale stiamo lavorando proprio in questi giorni. Una volta completate queste aree, lavoreremo ancora con i nostri partner per portare la fibra in tutta la città”, conclude il Sindaco Fossi

Fonte: Ufficio Stampa