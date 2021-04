Ceccardi e Vivarelli (Lega) : "L’Europa sostenga i nostri agricoltori dopo i danni causati dall’ondata di gelo"

L’inaspettata ondata di gelo che ha colpito la Toscana ha messo in grave difficoltà l’intero settore agricolo con danni alle coltivazioni dei prodotti tipici della nostra terra. La settimana scorsa, durante una visita in provincia di Grosseto, l’europarlamentare Susanna Ceccardi ha incontrato il sindaco Vivarelli Colonna che ha descritto un quadro drammatico per tante imprese e lavoratori che adesso si aspettano un aiuto concreto dalle istituzioni europee.

“Siamo davanti a una situazione straordinaria quanto catastrofica per l'agricoltura -dichiara il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna-, settore già messo a dura prova dagli effetti dell'emergenza Coronavirus. Questi cambiamenti climatici repentini confermano che il settore non può più ragionare secondo il calendario e serve quindi necessariamente un cambiamento di prospettiva per il futuro. E' evidente però che in Maremma raggiungere temperature di -4 gradi ad aprile è un colpo catastrofico. Mi unisco quindi all'appello della nostra europarlamentare Susanna Ceccardi nel richiedere che l'Europa stanzi adeguati contributi per far fronte a tali danni. Abbiamo avuto modo di parlare di tutto questo in occasione della sua visita a Grosseto, avvenuta proprio in questi giorni, a cui sono immediatamente seguite azioni concrete a sostegno del mondo dell'agricoltura. L'Europa si attivi al più presto stanziando fondi per le aziende che hanno subito danni”.

“Questi danni colpiscono la nostra regione ed il territorio di Grosseto in un periodo già durissimo, causato dallo stop forzato di attività legate all’enogastronomia per via dell'emergenza sanitaria, che ha comportato un importante calo dei consumi, oltre all'azzeramento del turismo, altro settore molto importante per la Toscana – dichiara Susanna Ceccardi-. L’Europa deve intervenire stanziando al più presto dei fondi per le aziende colpite dal maltempo e per sostenere i comparti produttivi, garantendo la tenuta dei livelli occupazionali e la tutela dei prodotti tipici. Per questo, dopo il confronto con il sindaco Vivarelli Colonna e con tanti amministratori toscani, ho presentato una interrogazione urgente alla Commissione Europea: da Bruxelles servono risposte concrete ed immediate per le imprese di Grosseto e del nostro territorio”.

Fonte: Lega