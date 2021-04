Centenario Gianni Rodari, i progetti nelle scuole di Montespertoli

Per il centenario di Gianni Rodari sono stati ideati e realizzati numerosi eventi narrativi e musicali, insieme a laboratori per bambini e ragazzi, riguardanti la scrittura creativa. Un grande omaggio e un importante tributo a Gianni Rodari che il Comune di Montespertoli insieme all'Istituto comprensivo Don Milani e le altre scuole del territorio ha realizzato con una mostra diffusa di disegni e opere realizzate dai ragazzi e dai bambini di ogni plesso, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Ora Montespertoli ne ricorda l'Anniversario della morte, avvenuta il 14 aprile 1980.

"Rodari non si può relegare solamente a cantore per l'infanzia, - afferma Daniela Di Lorenzo, Assessore all'Istruzione del Comune di Montespertoli - ma ha scritto per l'infanzia e attraverso essa per tutti, rimarcando ogni volta l'importanza della lettura e della scrittura. A scuola i libri sono a disposizione, ce ne sono tanti in biblioteca, e i libri sono ponti di socializzazione e di conoscenza. Trovo importante sottolineare il grande valore educativo della lettura. Leggete libri, dunque, e leggete agli altri, ai bambini, ai ragazzi, storie dove sono loro i protagonisti, storie di avventure e di libertà, narrazioni dove i valori sono messi al centro, proprio come fa, da scrittore, Gianni Rodari che mette al centro l'uguaglianza, la pace, la parità di genere... Allora è proprio la funzione educativa insieme alla capacità di influenzare il rapporto che il bambino ha con il suo mondo interiore lo scopo educativo della letteratura. Troviamo il tempo di leggere ai bambini e ai ragazzi, ci ringrazieranno".

Quello che continua a colpire di Rodari è che sia un fantastico promotore della lettura e del vivere in mezzo al mondo, nel famoso Libro dei perché, Rodari si chiedeva “Perché si deve studiare?” rispondendo: “Per conoscere il mondo e per farlo diventare più bello e più buono...non si studia soltanto sui libri. Mi ricordo di un Topo che viveva in biblioteca e amava tanto l’istruzione che si mangiava due libri al giorno. Una volta trovò in un libro l'immagine del Gatto e subito dopo la divorò. Mentre digeriva tranquillamente, convinto di aver distrutto il suo nemico, il Gatto in carne e ossa gli saltò addosso e ne fece due bocconi. Tra un boccone e l'altro, però, si fermò per dire – Topolino mio, bisognava studiare anche dal vero”.

"Finalmente - annuncia la dirigente, Margherita Carloni - la mostra dal titolo: “Il favoloso Gianni – Antologia murale” realizzata originariamente negli anni ’80 dal Coordinamento Genitori Democratici (ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull'onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali), con testi di Gianni e disegni di Paola Rodari e a cura di Giovanna M. Carli , ideatrice di #Rodari100 (con il contributo di Coop Montespertoli), trova dimora in ogni plesso".

Il Comune di Montespertoli insieme a Cooperativa 21 ha poi pubblicato un video l'8 marzo scorso, in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ricerca ulteriore e di senso in cui Giovanna M. Carli ha coinvolto, oltre le assessore comunali Alessandra De Toffoli e Daniela Di Lorenzo, anche la drammaturga, regista e attrice Tiziana Giuliani, a cui è stato recentemente conferito il riconoscimento nazionale “Giacomo Matteotti”, a Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Chigi, e Anna Maria Castelli, cantante e attrice di fama mondiale, 2007 Premio Portovenere Donna e “Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per meriti artistici. Il video vede la partecipazione anche del maestro pianista e musicista Stefano Cencetti che ha suonato musiche inedite composte per l'occasione. Il video girato lo scorso sabato 12 dicembre nello spazio denominato LOFT 19 ha visto in scena anche Angelita Borgheresi, direttrice organizzativa della Fondazione Istituto Dramma Popolare; Anna Giambelli animatrice socio culturale per l'infanzia e narratrice di fiabe; Gabriella Lauria, insegnante di lettere dell'Istituto comprensivo Don Milani di Montespertoli, ora in pensione; Giovanna Vannini, “artigiana scrittora e attora”. Hanno realizzato il video, disponibile sul canale youtube del Comune di Montespertoli, anche le allieve del Teatro dei Passi di Tiziana Giuliani: Martina Ciani, Giorgia Frosecchi, Aurora Lumachi, Anna Zanchi.

Un ulteriore omaggio è stato rivolto dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado "Renato Fucini" con il laboratorio di scrittura creativa e con la lettura ad alta voce di brani tratti da "Il libro degli errori".

Fonte: Ufficio stampa