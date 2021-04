Chiavi della città, nuovi progetti educativi legati ai disagi causati dalla pandemia

Progetti per il recupero delle competenze scolastiche perse a causa della pandemia e per la gestione del disagio emotivo dei ragazzi per il Covid: è una delle due novità introdotte dall’amministrazione comunale nei percorsi educativi e formativi per gli anni scolastici 2021/23 offerti da ‘Le Chiavi della città’, l’iniziativa giunta alla 28esima, che raccoglie i progetti educativi e formativi rivolti ai servizi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai Centri di formazione professionale e alle scuole superiori per adulti del territorio fiorentino.

Oggi la giunta, con una delibera dell’assessore all’Educazione Sara Funaro, ha approvato le linee di indirizzo per i progetti e i percorsi formativi che saranno contenuti nell’edizione per il biennio 2021/2023 de ‘Le Chiavi della città’, l’ampio pacchetto di offerte formative con cui l’amministrazione dà a docenti e studenti progetti qualificati basati su argomenti interdisciplinari per un’offerta educativa più completa. Tredici le aree tematiche individuate: educazione civica; sviluppo sostenibile; educazione alla cittadinanza digitale; tradizioni popolari fiorentine ed eventi celebrativi; promozione del benessere ed educazione alla salute; educazione emotiva e relazionale; musei e beni culturali; i luoghi e i modi della scienza; musica, teatro, danza e audiovisivo; leggere il mondo; l’artigianato e i mestieri d’arte; educazione e orientamento all’imprenditorialità; giornate di studio e percorsi formativi per docenti.

“Abbiamo fatto un percorso partecipativo con le scuole e i Quartieri per individuare gli ambiti di interesse - ha spiegato l’assessore Sara Funaro - e abbiamo voluto attualizzare e legare ‘Le Chiavi della città’ al momento storico che stiamo vivendo. Pertanto, abbiamo deciso di dare la possibilità di inserire progetti sul recupero delle competenze scolastiche e sulla gestione del disagio emotivo sofferto dai più giovani a causa della pandemia”. “Nelle tredici aree tematiche individuate si spazia tra vari temi - ha continuato Funaro -: si va dall’educazione civica allo sviluppo sostenibile, alle tradizioni popolari, all’educazione alla salute alla promozione del benessere fino alla cultura con progetti legati a musica, musei, teatro e danza. L’offerta formativa su cui le scuole potranno scegliere è ampia, ogni anno notiamo un grande interesse e molto entusiasmo da studenti, insegnanti ed educatori di scuole di ogni grado e il nostro obiettivo e fare crescere le ‘Chiavi della città’, ampliando di anno in anno l’offerta educativa e formativa”.

“Attraverso queste proposte si mettono in connessione tutti soggetti della comunità educante, il territorio, le famiglie e le scuole - ha detto la presidente della Commissione Istruzione Laura Sparavigna -, sostenendoli e permettendone una collaborazione sinergica propositiva. Questa è una raccolta comunale di centinaia di progetti che da oltre 28 anni anima l’offerta extra scolastica rendendo l’educazione dei nostri studenti e studentesse, grandi e piccini, all’avanguardia e in costante miglioramento. Le modifiche alle linee guida proposte quest’anno delineano lo spirito di costante ammodernamento del bando alle esigenze, ai bisogni quanto agli interessi della comunità educante”.

“Le ‘Chiavi della città’ offrono un importante supporto educativo complementare alle nostre scuole, ancora più ricco che in passato - hanno detto i presidenti dei Quartieri -. Abbiamo dato volentieri le nostre indicazioni, basate sulla conoscenza del territorio e dei bisogni delle nostre comunità. Siamo convinti che temi come l’educazione civica e alla cittadinanza, la sostenibilità ambientale, le tradizioni popolari e gli anniversari legati alla storia della nostra città, i mestieri d’arte, l’educazione emotiva e relazionale siano fondamentali per la crescita dei nostri bambini e ragazzi e quindi per il futuro delle nostre comunità”.

Per consentire una migliore programmazione nel tempo da parte delle scuole, a partire da quest’anno i progetti da inserire nel grande pacchetto di offerte formative de ‘Le Chiavi della città’, e tra cui le scuole del territorio fiorentino potranno scegliere nell’arco degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovranno avere durata annuale.

Prossimamente poi sulla rete civica del Comune sarà pubblicato l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse per la sponsorizzazione di progetti e di percorsi formativi de ‘Le Chiavi della Città’ rivolti alle scuole per l’anno scolastico 2021/2022.

Per informazioni complete su ‘Le Chiavi della città’ cliccare su https://www.chiavidellacitta.it/ (fp)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa