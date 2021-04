Coronavirus Empoli e Cuoio, contagi a quota 153. Cinque morti

Sono 559 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 20 decessi (alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore) di cui 12 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato e 6 in provincia di Pistoia.

Per quanto riguarda i decessi, due uomini di Empoli sono scomparsi. Avevano 85 e 92 anni. Il primo al locale ospedale San Giuseppe, il secondo a una casa di cura fiorentina. Conta due scomparse anche Fucecchio: una donna di 101 anni e un'altra di 82, entrambi scomparse al San Giuseppe. Infine un 93enne di Castelfirentino, deceduto al San Giuseppe.

Di seguito il dettaglio.

335 casi in provincia di Firenze, di cui 106 in zona empolese

Bagno a Ripoli 8

Barberino Tavarnelle 2

Borgo San Lorenzo 3

Calenzano 9

Campi Bisenzio 30

Fiesole 2

Figline e Incisa 4

Firenze 111

Greve in Chianti 1

Impruneta 1

Lastra a Signa 2

Londa 1

Montaione 3

Pelago 1

Pontassieve 1

Reggello 3

Rignano sull’Arno 1

Rufina 2

San Casciano in Val di Pesa 4

Scandicci 12

Sesto Fiorentino 13

Signa 12

106 casi in zona empolese

Castelfiorentino 10

Capraia e Limite 2

Cerreto Guidi 6

Certaldo 16

Empoli 23

Fucecchio 17

Gambassi Terme 2

Montelupo 13

Montespertoli 9

Vinci 8



108 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 7

Montemurlo 13

Poggio a Caiano 3

Prato 80

Vaiano 3

Vernio 1

69 casi in provincia di Pistoia

Agliana 7

Buggiano 4

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 2

Larciano 3

Massa e Cozzile 5

Monsummano 5

Montecatini Terme 2

Pescia 7

Pieve a Nievole 1

Pistoia 17

Ponte Buggianese 3

Quarrata 7

San Marcello Piteglio 1

Serravalle pistoiese 3

Uzzano 1

47 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 9

Montopoli 13

San Miniato 17

Santa Croce 8