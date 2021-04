Derubato, insegue il ladro ma cade e si ferisce

Gli hanno rubato il borsello, lui ha provato a inseguire il ladro ma è caduto e si è fatto male. Come riporta La Nazione, il fatto è avvenuto ieri (lunedì 12 aprile) nel parcheggio di un supermercato a Ponticelli, Santa Maria a Monte.

Un 55enne è stato derubato mentre stava caricando la spesa in auto. Il ladro è scappato in auto, la vittima gli è andata dietro correndo e si è aggrappata al veicolo, ma l'uomo è caduto facendosi male a gambe, braccia e volto. Sul posto i carabinieri e i soccorsi, ma l'uomo non ha riportato traumi seri.