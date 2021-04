Diritto del lavoro: al via con record di iscritti l’ottava edizione alla Sant'Anna

Si è appena aperta la nuova edizione, l’ottava per l’esattezza, del corso di alta formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione (Il diritto dell'emergenza)”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con il patrocinio di Confservizi Cispel Toscana, Utilitalia, Assofarm, Asstra, Federcasa, Fondazione Consulenti per il Lavoro. Il corso ha registrato il suo record in termini di iscritti, testimonianza di un consolidamento per un’iniziativa di alta formazione che ha ormai trovato una sua dimensione e una sua collocazione di rilevanza nazionale per i temi affrontati.

La nuova edizione del corso si svolge in una fase di crisi pandemica che mette alla prova, ormai da più di un anno, tutti i settori lavorativi, comportando conseguenze senza precedenti non soltanto sul piano sanitario, ma anche su quello sociale ed economico. Il mondo del lavoro è oggetto di grandi cambiamenti e l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato a sperimentare nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e ad adottare nuovi strumenti. Sono dunque richiesti una nuova tipologia di formazione e adeguati piani di riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere il cardine delle politiche pubbliche dei prossimi anni. In questi ambiti bisogna investire risorse e creare specifici piani strategici: anche questi sono obiettivi che il corso di alta formazione della Scuola Superiore Sant’Anna e di Ti Forma pone alla base del concetto di “ricostruzione”.

“Il programma di questa edizione - sottolineano i responsabili scientifici del corso, Pasqualino Albi e Cristina Napoli, rispettivamente docente di diritto del lavoro all’Università di Pisa e assegnista di ricerca in diritto costituzionale dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna - intende tenere insieme l’attenzione per gli snodi critici e vitali della materia e per i temi connessi all’attuale emergenza”. Viviamo già nella fase della transizione – sottolinea in particolare Pasqualino Albi - e dunque occorre attrezzarsi per affrontare il cambiamento portando con noi il patrimonio di esperienza che abbiamo acquisito nel corso di una lunga marcia. Il diritto del lavoro saprà apprendere anche dalla drammatica esperienza del Covid-19 e saprà portarci oltre, guardando alle grandi trasformazioni in atto come nuove sfide da affrontare in nome dei valori che ci uniscono”.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa