Disabilità, ciclo di incontri online col Q3 di Firenze

La rete di solidarietà del Quartiere 3 di Firenze, insieme al Quartiere 3, ha organizzato un ciclo di incontri online sulla relazione con le persone disabili.

“Abbiamo notato che spesso, nelle relazioni con persone con disabilità – dichiara il presidente della Commissione politiche sociale del Q3 Raffaella Peluso – la paura di offendere, o il non sapere come avvicinarsi all’altro, impediscono anche il più semplice gesto di gentilezza. Questo ciclo di incontri è un’opportunità per fornire alcuni primi elementari strumenti e informazioni utili a creare una relazione empatica. Inizieremo giovedì prossimo, 15 aprile alle 18, con la sordità per continuare poi con disabilità motoria il 22 aprile, il disagio psichico il 6 maggio e la disabilità visiva il 13 maggio”. “Nel quartiere – sottolinea la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – stiamo portando avanti un cambiamento culturale sull’accessibilità, che non significa solo abbattimento di barriere architettoniche, ma significa dare la possibilità alle persone con diverse disabilità di partecipare ad eventi, iniziative, relazioni. Questo ciclo di incontri è un pezzo della strada che vogliamo percorrere perché la disabilità non sia una condizione di esclusione”.

Sarà possibile seguire l’incontro scrivendo una mail a: solidarietaq3@comune.fi.it per richiedere il link alla riunione, senza possibilità di interazione, oppure sarà possibile seguire l’incontro sul canale YouTube del Quartiere 3.

Per informazioni si può telefonare allo 055 6810079.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa