È morta Piper, la cagnetta antidroga della Municipale di Firenze

Piper, la cagnetta della polizia municipale di Firenze, è venuta a mancare. La quattro zampe antidroga, un Australian Shepherd formidabile nello scovare stupefacenti in giro per la città, è deceduta nei giorni scorsi per un male incurabile.

La polizia municipale di Firenze con il contributo dell'incredibile fiuto di Piper, ha messo a segno molti interventi. Infatti le cronache giornalistiche spesso, parlando di Firenze nell'ottica del contrasto alle sostanze stupefacenti, hanno raccontato i servizi svolti dalla cagnolina al fianco del controllo sul territorio degli agenti. Solo circa due mesi fa, Piper appena diventata mamma dei suoi cuccioli e di ritorno dalla maternità, ha trovato al Parco delle Cascine due involucri contenenti marijuana e hashish (Qui la notizia).

Grazie ai brillanti risultati raggiunti nelle operazioni antidroga, la cagnetta era stata scelta dall'Associazione Stampa Toscana, insieme al conduttore, per il premio 'Giornalisti Toscani 2019'.

Alcuni degli interventi di Piper nel 2020

Una lunga lista di successi quella dell'agente della municipale a quattro zampe di Firenze, che nel tempo ha scovato nel terreno e tra le frasche del Parco delle Cascine grammi e grammi di varie sostanze. Praticamente nulla poteva sfuggire al fiuto di Piper: a maggio 2020 alle Cascine, ritrovati oltre 2 etti e 77 grammi di marijuana . A luglio fiutati e sequestrati altri 85 grammi della stessa sostanza, a settembre mezzo etto di hashish, e nel novembre scorso poco prima della maternità, Piper ha scovato altri 60 grammi di droga alle Cascine.