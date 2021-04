Il fiorentino Fabio Fabbri riunisce i musicisti di Bowie e Simply Red per il disco King Boy Vandals

Cosa lega David Bowie, Guns N’Roses, Simply Red, Sex Pistols, Midge Ure e Wishbone Ash a Montelupo Fiorentino? Il Comune dell'Empolese Valdelsa non sarà il ritrovo di un grande festival, ma l'eredità di quel grande rock passa anche dalla piccola Fibbiana grazie agli Slinky Vagabond e al loro nuovo album King Boy Vandals, in uscita il prossimo 6 maggio.

Si tratta di una band nata dalla collaborazione tra il fiorentino Fabio Fabbri, chitarrista, songwriter e produttore, con Keanan Duffty, fashion designer e musicista britannico che vive a New York e che ha collaborato, tra gli altri, con David Bowie e i Sex Pistols.

Un progetto musicale interamente registrato nel Wolfmountain Studio di Fibbiana di Fabio Fabbri. L'album è stato realizzato con la collaborazione di importanti musicisti che hanno fato la storia della musica insieme a grandi artisti rock: Midge Ure (Ultravox, Thin Lizzy, Band of AID) chitarra , Dave Formula (Magazine/Visage) tastiere, Richard Fortus (Guns N’Roses/Psychedelic Furs) chitarra, David Torn (David Bowie/David Sylvian) chitarra, Tony Bowers (Simply Red) basso, Martin Turner (Wishbone Ash) basso, Andy Hilfiger, basso.

Un progetto musicale inedito per Fibbiana che può vantare di essere diventata una piccola isola del rock contemporaneo.

Fabio Fabbri e l'album King Boy Vandals

'King Boy Vandals', un anagramma di 'Slinky Vagabond', vuole simboleggiare proprio la "riorganizzazione del gruppo", come spiega Duffty, con l'inserimento di importanti artisti internazionali. Si tratta di una produzione indipendente rivolta ad una audience internazionale che si identifica in un sound vintage, ma proiettato verso nuove sonorità e contaminazioni. L’album contiene 11 brani di genere rock, ma anche punk e alternative, passando da ritmi sanguigni ad atmosfere più rarefatte e melodiche. Il primo singolo "The Beauty In You" uscirà il 16 aprile 2021.

"All'inizio non avevamo piani o progetti - spiega Fabio Fabbri - Ho sentito una grande energia suonando con Keanan: nessun limite, nessuna barriera. I nostri diversi background musicali hanno creato un mix entusiasmante e abbiamo sentito che era giunto il momento di costruire un progetto più strutturato. Penso che la vera essenza del Rock'n'Roll venga fuori quando puoi lavorare senza piani o scadenze. Speriamo che le persone ascoltino questo disco e lo apprezzino per quello che è; un gruppo di ragazzi di una certa età che fanno musica per amore di essa. Il disco risente dell’apporto di tutti i musicisti che hanno partecipato. Quindi, un po 'di Rich Kids, Magazine e Bowie. Simon Critchley ci ha detto che pensa che in parte suoni come i primi Suede, il che non è niente male".

Molte delle canzoni dell’album hanno avuto la loro genesi negli ultimi due anni, a ridosso della pandemia Covid: le sessioni di registrazione si sono svolte nel 2018 e nel 2019 con molte delle registrazioni degli ospiti avvenute “in remoto” durante il blocco della pandemia del 2020. Il disco è stato registrato nel Wolfmountain Studio di Fibbiana. Le registrazioni, ed in particolare le linee vocali, sono state effettuate tra il 2018 e il 2019 prima del lockdown. Nel corso del 2020, in piena pandemia, si sono aggiunti grandi musicisti che hanno contribuito a rendere il progetto ancor più variegato e interessante.

"Avere uno studio di registrazione personale mi ha dato l'opportunità di lavorare durante la pandemia e anche di superare quel periodo molto brutto. Penso che la pausa dei concerti dal vivo nel 2020 abbia reso i musicisti più disponibili a lavorare su nuove canzoni e penso che sia uno dei motivi per cui abbiamo avuto così tanti grandi musicisti come ospiti ".

Keanan Duffty è l’autore dei testi di otto canzoni ed ha cantato in tutti i brani. La batteria è stata suonata da David Mahre, batterista inglese e grande amico, che purtroppo ci ha lasciati improvvisamente qualche settimana fa. A lui è dedicato questo lavoro.

The Beauty in You, singolo in uscita il 16 aprile

Il 16 Aprile uscirà il primo singolo. Il titolo è "The Beauty in You" che è stato mixato da Mario J. McNulty, sound engineer newyorchese, vincitore di un Grammy Award, che ha lavorato, tra gli altri, con David Bowie, Prince, Lou Reed, Julian Lennon. Il brano uscirà con un video realizzato da Fausto Fabbri, video maker e musicista.

