'Facciamo la cosa giusta. Vacciniamoci', la nuova campagna di sensibilizzazione

Parte oggi, 13 aprile, la campagna di comunicazione dell'Università di Siena, del Santa Chiara Lab dell’Ateneo e dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19.

“Facciamo la cosa giusta. Vacciniamoci” il claim della campagna, un messaggio di fiducia nella scienza e nel lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori veicolato attraverso una serie di video disponibili online e sui canali social.

Cinque brevi interviste realizzate da personaggi noti al grande pubblico che hanno in vario modo una relazione con l’Ateneo senese affronteranno il tema della vaccinazione da diverse prospettive. A queste si aggiungeranno delle pillole video con i contributi di docenti di differenti aree scientifiche, che approfondiranno il tema dei vaccini da un

punto di vista interdisciplinare.

Obiettivo della campagna è rispondere ad alcune delle più comuni domande e chiarire i dubbi dei cittadini su temi tanto attuali quanto complessi, direttamente attraverso le voci di scienziati, ricercatori e esperti, non solo del mondo accademico.

Nata da un’idea di Angelo Riccaboni, Fiorino Iantorno e Tarcisio Lancioni e montata da Guido Bellini, la campagna vedrà nelle prossime settimane diversi personaggi confrontarsi per dare risposte semplici e chiare.

I primi due video, già disponibili on line, vedono il cantautore Brunori Sas dialogare con l'economista Carlo Cottarelli sui riflessi economici legati alla vaccinazione (https://bit.ly/3g5Azf3 ) e Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle, intervistare la professoressa Elena Bargagli, docente del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e responsabile del Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Polmonari Rare, sull'importanza della vaccinazione per i soggetti fragili (https://bit.ly/2Q1ZeGG ).

A seguire saranno lanciati i mini dialoghi tra Franz Russo, uno tra i più noti influencer e blogger italiani, e il professor Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, sulle tre ragioni per cui ci si deve vaccinare e quello tra Claudio Rossi, rettore del Magistrato delle Contrade e Antonio Davide Barretta, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, sull'importanza della vaccinazione per il buon funzionamento degli ospedali che non devono fronteggiare solo l'emergenza Covid. E' poi prevista la partecipazione della scrittrice Lorenza Pieri e del professor Rino Rappuoli e la campagna si animerà con altri dialoghi e contributi sui temi scientifici e culturali legati alla vaccinazione.

I testimonial, tra cui alcuni alumni dell’Università di Siena, hanno aderito all'iniziativa in modo del tutto volontario sposandone il concept: costruire fiducia nel vaccino anti Covid-19 e invitare tutti a vaccinarsi per combattere la pandemia.

"Credo sia un dovere dell'università come istituzione di scienza e ricerca - afferma il rettore dell'Ateneo senese, Francesco Frati - quello di sostenere la campagna di vaccinazione Covid-19. Facciamo la nostra parte perché a tutti i cittadini arrivi un messaggio di fiducia verso il lavoro dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici, che in questo ultimo anno hanno dato il massimo nel loro impegno per contrastare questa terribile emergenza sanitaria".

“La scienza e la ricerca - sottolinea il presidente del Santa Chiara Lab - Università di Siena, Angelo Riccaboni - hanno consentito l'affascinante risultato di produrre i vaccini a tempo di record. La salute e il benessere di tutti e delle nostre imprese ora dipendono dalle scelte di ciascuno di noi. Vaccinandoci usciremo dalla pandemia e supereremo la crisi economica, che saranno veramente vinte solo rispettando i principi della sostenibilità ambientale e sociale”.

“Vaccinarsi non rappresenta solo un gesto per salvaguardare se stessi e i propri cari ma anche un atto di responsabilità verso la collettività – spiega Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – Essere correttamente informati sui vaccini, contrastare le fake news e aiutare i cittadini a orientarsi nella ricerca delle notizie corrette è un dovere morale da parte nostra e la collaborazione tra l’Aou Senese e l’Università di Siena punta proprio a potenziare la divulgazione scientifica, per diffondere conoscenza e garantire trasparenza su un tema complesso ma con un linguaggio chiaro, semplice ed efficace”.

La campagna è realizzata in collaborazione con l'Associazione Alumni dell'Università di Siena.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa