Federagit Confesercenti Firenze, Marco Verzì confermato presidente

E’ in corso la fase elettiva 2021 di Confesercenti Firenze per il rinnovo degli organismi di rappresentanza del Sistema Confesercenti e ieri si è tenuta l’assemblea di Federagit, la federazione che rappresenta le figure professionali degli accompagnatori e delle guide turistiche, dove è stato designata la nuova Presidenza composta dai Giulia Bacci, Serena Barbetta, Francesca Ermini, Lucia Lazic e Marco Verzì.

Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Marco Verzì, mentre Vice Presidente è stata nominata la collega Serena Barbetta.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Marco Verzì, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto del lavoro svolto, dedicando ampio spazio all’emergenza sanitaria e alle azioni messe in campo dalla Federazione, valorizzando il lavoro di tutti i colleghi che lo hanno supportato.

“E’ stato un anno impegnativo e doloroso per il nostro settore che però ci ha visti in prima linea come soggetti attivi per la valorizzazione del turismo sul nostro territorio. – ha affermato Marco Verzì - E’ urgente, però, una legge organica di riordino del settore che disciplini, finalmente, il corretto esercizio delle professioni turistiche in generale e della professione di guida in particolare; ora più che mai con l’incertezza e le difficoltà economiche che, ormai da un anno a causa della pandemia, i professionisti del settore stanno affrontando”.

“Una legge quadro che possa consentire un più corretto esercizio della professione e garantirne l’accesso, nel nostro Paese, sulla base di criteri uniformi; evitando, così, che le Regioni attivino esami di abilitazione diversi per titolo di studio, territorialità, metodologia. – continua Verzì - E’, inoltre, necessario far riconoscere, in tutte le sedi nazionali ed europee, che la professione di guida turistica non è disciplinata dalla cosiddetta direttiva Bolkestein, ma da quella sulle professioni, e che l’Italia e gli altri paesi dell’Unione hanno piena giurisdizione sulla normazione nazionale delle professioni”.

Nella discussione è emersa la convinzione che la formazione sia un elemento fondamentale per la ripresa del turismo, soprattutto in prospettiva della ripresa del turismo che vivrà una competizione impegnativa: proprio per questo sarà fondamentale definire, con certezza, il ruolo della guida turistica e la sua centralità nell’integrazione tra turismo e territori.

Federagit raccoglie con grande responsabilità la sfida del rilancio del comparto seppur in un momento certamente difficile, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i professionisti del settore, dalla formazione alla tutela assicurativa.

Fonte: Ufficio Stampa