Anziana aggredita e rapinata al piazzale Michelangelo, indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi una donna di 79 anni è stata aggredita, a scopo di rapina, vicino al piazzale Michelangelo a Firenze. Secondo quanto spiegato dai carabinieri intervenuti sul posto, il responsabile sarebbe un uomo che viaggiava su un monopattino che dopo averla gettata a terra le ha rubato la borsa.

L'aggressione, avvenuta intorno alle 18, si sarebbe verificata all'esterno dei bagni pubblici tra la basilica di San Miniato al Monte e il piazzale Michelangelo. Sempre secondo una prima ricostruzione dei militari, il rapinatore, descritto come un giovane dalla corporatura magra, si sarebbe avvicinato alla vittima assalendola alle spalle e le avrebbe messo un calzino in bocca per non farla gridare. In seguito l'avrebbe strattonata fino a farla cadere a terra, colpendola poi con un calcio al costato per farle lasciare la borsa. Dentro quest'ultima c'erano documenti, denaro, cellulare e alcuni effetti personali. La 79enne, che non risiede in zona, aveva raggiunto il piazzale con la sua bicicletta per poi proseguire con una breve passeggiata. A soccorrerla sono stati in un primo momento alcuni passanti, che hanno dato l'allarme. Il personale del 118 intervenuto ha condotto l'anziana in pronto soccorso all'ospedale Santa Maria Nuova dove si trova al momento per sospetta frattura alle costole.

I carabinieri della compagnia di Oltrarno sono al lavoro per ricostruire la via di fuga del rapinatore a bordo del monopattino, avvalendosi anche dei filmati di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. Ulteriori dettagli che potranno servire all'identificazione dell'aggressore potrebbero essere forniti dalla 79enne, al termine degli accertamenti medici.